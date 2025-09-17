Dziennik "El Mundo" poinformował, że z pozoru łatwy do opanowania pożar przerodził się w poważną sytuację na skutek upadku podwieszanego sufitu. Jego przyczyną była najprawdopodobniej awaria okapu kuchennego.

Dwóch poważnie rannych strażaków zostało przewiezionych do szpitala, a siedmiu zostało opatrzonych na miejscu.