Dziewięciu strażaków zostało rannych, w tym dwóch poważnie, w pożarze peruwiańskiej restauracji, do którego doszło we wtorek w dzielnicy Chamberi w centrum Madrytu - poinformowały hiszpańskie media. Z powodu zagrożenia ewakuowano pobliskie ministerstwo.

Pożar wybuchł w peruwiańskiej restauracji, położonej niedaleko budynku ministerstwa spraw wewnętrznych, który został ewakuowany ze względów bezpieczeństwa - podał portal radia Cadena SER.

W internecie pojawił się film z akcji strażaków przed budynkiem restauracji, z której wydobywają się kłęby dymu.

Dziennik "El Mundo" poinformował, że z pozoru łatwy do opanowania pożar przerodził się w poważną sytuację na skutek upadku podwieszanego sufitu. Jego przyczyną była najprawdopodobniej awaria okapu kuchennego.

Dwóch poważnie rannych strażaków zostało przewiezionych do szpitala, a siedmiu zostało opatrzonych na miejscu.