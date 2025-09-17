Dziewięciu strażaków zostało rannych, w tym dwóch poważnie, w pożarze peruwiańskiej restauracji, do którego doszło we wtorek w dzielnicy Chamberi w centrum Madrytu - poinformowały hiszpańskie media. Z powodu zagrożenia ewakuowano pobliskie ministerstwo.
Pożar wybuchł w peruwiańskiej restauracji, położonej niedaleko budynku ministerstwa spraw wewnętrznych, który został ewakuowany ze względów bezpieczeństwa - podał portal radia Cadena SER.
W internecie pojawił się film z akcji strażaków przed budynkiem restauracji, z której wydobywają się kłęby dymu.