Pożar dużej elektrociepłowni w Szaturze, w obwodzie moskiewskim. Jak poinformowały w niedzielę lokalne władze, ogień wybuchł po ataku ukraińskich dronów. Gubernator regionu Andriej Worobiow przekazał, że w odpowiedzi na incydent w zakładzie uruchomiono awaryjne zasilanie i ogrzewanie.
- W wyniku ataku ukraińskich dronów doszło do pożaru w dużej elektrociepłowni w Szaturze pod Moskwą, gdzie uruchomiono awaryjne zasilanie i ogrzewanie.
- Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w nocy 75 dronów, jednak część z nich spowodowała poważne szkody infrastrukturalne.
- W ciągu ostatniej doby rosyjskie ataki na Ukrainę przyniosły co najmniej osiem ofiar śmiertelnych i ponad 30 rannych, a nad krajem pojawiło się blisko 100 dronów uderzeniowych.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Według rosyjskiego ministerstwa obrony, w nocy z soboty na niedzielę rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła łącznie 75 dronów nad różnymi częściami kraju, w tym dwa nad obwodem moskiewskim. Ataki doprowadziły m.in. do pożaru w elektrociepłowni w Szaturze. Ogień pojawił się prawdopodobnie w jednostce dystrybucji energii, przez którą prąd trafia do sieci energetycznej.