W czasie ukraińskiego ostrzału pracę wstrzymało m.in. lotnisko Wnukowo w Moskwie - pisze portal Radio Swoboda.

Elektrociepłownia w Szaturze, nosząca imię Włodzimierza Lenina, to jedna z najstarszych tego typu instalacji w Rosji. Jej budowa rozpoczęła się w 1920 roku, a obecnie dysponuje mocą 1500 MW. Zakład zaopatruje w energię elektryczną i ciepło wschodnią część obwodu moskiewskiego.

Rosja ostrzeliwuje Ukrainę. 8 ofiar w dobę

W ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę zginęło co najmniej osiem osób, a ponad 30 zostało rannych - poinformowały w niedzielę ukraińskie władze. Wojska rosyjskie skierowały nad Ukrainę blisko 100 dronów uderzeniowych.

Cztery osoby zginęły i 11 zostało rannych, w tym dziecko, w częściowo okupowanym obwodzie chersońskim na południu kraju. Kolejne cztery osoby zginęły w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - jedna osoba zginęła w Łymanie, trzy w Kramatorsku, gdzie ranne zostały także dwie osoby. W Konstantynówce rannych zostało kolejnych dwóch mieszkańców.

W obwodzie dniepropietrowskim w wyniku ataku dronów rannych zostało 19 osób, a w ostrzale Zaporoża ucierpiało sześć osób.

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że Rosjanie wystrzelili 98 dronów Shahed, z czego 69 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że w ciągu tygodnia Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 1 tys. dronów, prawie 1 tys. bomb lotniczych i ponad 60 rakiet.