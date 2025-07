W wyniku eksplozji rannych zostało co najmniej 21 osób. Nikt nie jest w poważnym stanie. Wśród poszkodowanych są również ratownicy.

5 osób zostało przetransportowanych do szpitala.

Poszkodowani mają drobne oparzenia i obrażenia z powodu stłuczonego szkła.

Eksplozja uszkodziła kilka okolicznych budynków mieszkalnych.

Obudził nas huk, brzmiało to jak bomba, atak - mówi Paola, mieszkanka budynku mieszkalnego przy Via dei Gordiani, cytowana przez agencję ANSA. Nie wiedzieliśmy, co to było, wszystkie okna się zatrząsały. Mogła to być bomba, trzęsienie ziemi — dodaje Francesco, okoliczny mieszkaniec.

