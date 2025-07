Sprzedaż nowych mieszkań w czerwcu spadła o prawie 9 proc. w porównaniu z majem, ale ceny nieruchomości w ostatnich tygodniach właściwie się nie zmieniły - wynika z Barometru Cen Mieszkań portalu Tabelaofert.pl. "Nie możemy liczyć na obniżkę cen, ponieważ wynikają one m.in. z racjonalnych cen oraz kwestii towarów czy produktów, z których te mieszkania są wytwarzane" - mówiła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie Radia RMF24 dr Izabela Rudzka ze Szkoły Głównej Handlowej, zajmująca się rynkiem mieszkaniowym i rozwojem miast.

Sprzedaż nowych mieszkań spada, a ceny wciąż wysokie / Shutterstock

Sprzedaż nowych mieszkań w Polsce notuje spadek, jednak ceny nadal pozostają na wysokim poziomie. Eksperci wskazują, że nie należy spodziewać się gwałtownych obniżek cen ze względu na rosnące koszty materiałów i pracy oraz rosnące zainteresowanie inwestorów, także zagranicznych. Jak wygląda obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym i czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach?

Potencjalna zmiana poziomu cen mieszkań

Zdaniem Izabeli Rudzkiej zmiana cen nowych mieszkań jest spowodowana wieloma zawirowaniami na rynku mieszkaniowym. Na cenę mieszkań należy wziąć pod uwagę to, że działa wiele sił rynkowych, wiele różnych zachowań konsumentów. Również m.in. sporo instytucji takich jak banki, wielcy gracze, czyli np. chociażby zainteresowanie zewnętrzne zakupem mieszkań w Polsce - mówiła.

Coraz więcej osób z zewnątrz, czyli cudzoziemców, jest zainteresowanych zakupem mieszkania w Polsce. W 2024 około 6 proc. mieszkań było kupowanych przez cudzoziemców. W tej chwili mówimy, że może to być nawet 10 proc. - wyliczała.

Biorąc pod uwagę sytuację na świecie i kwestie demograficzne, musimy liczyć się ze wzrostem poziomu cen mieszkań. Zdaniem Rudzkiej może to być długotrwały trend, który będzie stopniowo narastał.

Według gościni Tomasza Terlikowskiego ze spadkiem poziomu sprzedaży mieszkań nie musi wiązać się równomierne zmniejszenie poziomu ich wartości. Nie możemy liczyć na obniżkę cen, ponieważ one wynikają m.in. z racjonalnych cen oraz kwestii towarów czy produktów, z których te mieszkania są wytwarzane. Musimy tutaj niestety mieć świadomość, że jeżeli mówimy o budownictwie prywatnym, komercyjnym, niespołecznym lub niesocjalnym to ono oczywiście też tyle samo kosztuje. Jedynie państwo się rzeczywiście dokłada, o czym też musimy wiedzieć. - dodała.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sprzedaż nowych mieszkań spada, ale ceny wciąż wysokie. "Nie będzie drastycznych zmian"

Jak zaznaczyła dr Rudzka, proces inwestycji w mieszkania w Polsce jest bardzo wydłużony w czasie. Może odbijać się to w samym procesie sprzedaży nieruchomości. Mówiąc o rynku deweloperskim, czy ogólnie rynku związanym z powstawaniem mieszkań, trzeba pamiętać, że jest on bardzo wydłużony w czasie. Trwa od kilku do nawet kilkunastu lat.

Opracowanie: Jan Trychta