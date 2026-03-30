​Co najmniej 70 osób zginęło, a 30 zostało rannych na Haiti w wyniku ataku, dokonanego przez jedną z grup przestępczych - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, powołując na się informacje organizacji praw człowieka. Wojny gangów, obok trudnej sytuacji gospodarczej, pozostają najpoważniejszym problemem na Haiti, które jest najbiedniejszym państwem na półkuli zachodniej.

Policja na Haiti (zdjęcie poglądowe)

Wstępne informacje, jakie w tej sprawie przekazała lokalna policja mówiły o 16 zabitych i blisko 10 rannych. Wieczorem Reuters podał nowe, znacznie bardziej tragiczne, dane powołując się na informację organizacji praw człowieka.

Media: W porachunkach gangów w Haiti zginęło co najmniej 70 osób

Wedle tych informacji w porachunkach gangów na Haiti zginęło co najmniej 70 osób, a 30 zostało rannych.

Do ataku przeprowadzonego przez członków gangu Gran Grif doszło w niewielkim mieście Petite-Riviere, położonym w departamencie Artibonite w zachodniej części Haiti. Zdaniem przedstawicieli lokalnej obrony cywilnej, liczba ofiar - zarówno zabitych, jak i rannych - może być większa.

Raport ONZ

Zgodnie z raportem ONZ, ponad 2 tys. osób w tym regionie Haiti zostało zmuszonych do opuszczenia domów na skutek starć z grupami przestępczymi. W listopadzie 2024 roku w ataku tego samego gangu w mieście Pont-Sonde zginęło co najmniej 115 osób, a 50 zostało rannych.

