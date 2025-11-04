Organizacja Crimestoppers wyznaczyła nagrodę w wysokości 20 tys. funtów (ok. 100 tys. zł) dla osoby, która posiada informacje mogące pomóc w śledztwie dotyczącym zabójstwa 45-letniego Polaka w Southampton w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna był bezdomny, jego ciało znaleziono 8 października.

Ciało 45-letniego Ernesta znaleziono 8 października w rejonie rezerwatu przyrody w Southampton Common (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Ciało 45-letniego Ernesta Deputata znaleziono 8 października w rejonie rezerwatu przyrody w Southampton Common. Na miejscu policjanci zauważyli także ślady pożaru.

Polak był osobą bezdomną, mieszkał w tym rejonie, na północ od jeziora Ornamental.

Rodzina pana Eryka została poinformowana o jego śmierci, a policja wszczęła śledztwo w sprawie morderstwa. Jak podawała BBC, na razie nie ustalono żadnego podejrzanego ani motywu.

Tymczasem niezależna organizacja charytatywna Crimestoppers, która umożliwia anonimowe zgłaszanie informacji o przestępstwach przez telefon lub bezpieczny formularz online, wyznaczyła nagrodę w wysokości 20 tys. funtów (to równowartość według obecnego kursu 97 tys. zł) dla osoby, która posiada informacje mogące pomóc rozwikłać zagadkę śmierci Polaka.

"Bez względu na to, jak nieistotne mogą ci się wydawać informacje, możesz nam powiedzieć, co wiesz, i zachować 100 proc. anonimowość" - zachęcają działacze Crimestoppers.

"Ernest był obywatelem polskim, żył poza systemem, był znany społeczności bezdomnych w mieście. Ta tragedia głęboko dotknęła zarówno bliskich ofiary, jak i całą społeczność" - informują.

Policjanci wcześniej apelowali do wszystkich, którzy w ostatnich miesiącach widzieli dym lub pożar w pobliżu rezerwatu przyrody, o zgłaszanie się.