Zaskakująca propozycja Niemiec dla Afgańczyków. Rząd Friedricha Merza zaoferował wsparcie finansowe osobom objętym programem relokacyjnym w zamian za rezygnację z planów przeniesienia się do RFN - poinformowała we wtorek agencja dpa.

Niemcy składają propozycje obywatelom Afganistanu / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rząd Friedricha Merza zaproponował wsparcie finansowe Afgańczykom objętym programem relokacyjnym do Niemiec w zamian za rezygnację z wyjazdu do RFN.

Rząd federalny wysłał do tych osób listy z ofertą rezygnacji z przesiedlenia w zamian za wsparcie finansowe.

Afgańczycy mają czas na podjęcie decyzji do 17 listopada; akceptacja oznacza rezygnację z prawa do procedury imigracyjnej.

Po powrocie do władzy w Afganistanie talibów w 2021 r. rząd Niemiec zobowiązał się do przesiedlenia do RFN części byłych pracowników niemieckich instytucji oraz ich rodzin. Zasygnalizował również gotowość przyjęcia innych Afgańczyków, zagrożonych prześladowaniami ze względu na swoją działalność zawodową, w tym prawników i dziennikarzy.

Zgodnie z szacunkami niemieckiego MSZ, ponad 2 tys. Afgańczyków objętych niemieckim programem relokacyjnym przebywa obecnie w Pakistanie.

Agencja dpa powiadomiła, że do Afgańczyków objętych programem rząd federalny wystosował listy z ofertą rezygnacji z planów przesiedlenia się w zamian za wsparcie finansowe. Osoby, które przyjmą tę propozycję, mają otrzymać kilka tysięcy euro. Oprócz pieniędzy mogą także uzyskać zwrot kosztów transportu do innego kraju oraz opiekę medyczną lub psychologiczną w ciągu trzech miesięcy. Szczegóły wsparcia zależą od konkretnych przypadków. Nie wiadomo, ilu Afgańczykom złożono takie oferty.

Adresaci tych propozycji mają czas na podjęcie decyzji do 17 listopada. Akceptacja oznacza formalnie zrzeczenie się prawa do procedury imigracyjnej - która i tak pozostaje zawieszona, ponieważ rząd kanclerza Merza formalnie wstrzymał program relokacyjny dla Afgańczyków w pierwszym miesiącu po zaprzysiężeniu.

Rzeczniczka niemieckiego MSW, pytana o tę sprawę, powiedziała, że "celem (działań rządu) jest zapewnienie perspektyw osobom, które nie mogą liczyć na przyjęcie w Niemczech".

Listy od władz w Berlinie nie spotkały się z pozytywnym odbiorem adresatów. "Spędziliśmy dwa lata w Pakistanie, a teraz otrzymujemy haniebną propozycję, która zagraża przyszłości naszych rodzin" - skomentował jeden z Afgańczyków w rozmowie z dpa.