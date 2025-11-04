Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali sześć osób. W ich mieszkaniach i piwnicach znaleźli ponad 4,5 kg narkotyków. Decyzją sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Policjanci z Bemowa zatrzymali sześć osób. W ich mieszkaniach i piwnicach znaleźli ponad 4,5 kg narkotyków / Policja Warszawa KRP IV - Bemowo, Wola / Policja





Więcej aktualnych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

Akcja policjantów w czterech miejscach dzielnicy zakończyła się znalezieniem ponad 4,5 kg różnego rodzaju narkotyków - marihuany, amfetaminy, mefedronu i metamfetaminy - a także kilkudziesięciu zabronionych tabletek.

Akcja policji w stolicy. Zatrzymano sześć osób

Na miejscu mundurowi odkryli także wagi elektroniczne do porcjowania narkotyków. Funkcjonariusze znaleźli też kradzioną broń i amunicję. W sumie policja zatrzymała sześć osób.

4,5 kg narkotyków ukrywali w mieszkaniach i piwnicach. 6 osób w rękach policji Komenda Stołeczna Policji / Policja

Zatrzymane osoby to trzy kobiety w wieku od 28, 32 i 35 lat oraz trzech mężczyzn w wieku 27, 30, 33 lat. Zabezpieczone substancje oraz broń zostały przebadane przez biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego - przekazała nadkom. Marta Sulowska z bemowskiej policji.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Jedna podejrzana odpowie za posiadanie broni i amunicji bez pozwolenia.

Na wniosek prokuratora, decyzją sądu szóstka podejrzanych została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. Za te przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia.