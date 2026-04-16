"Jesteśmy przyjaciółmi Polski i dlatego ją zaprosiliśmy do G20" - powiedział prezydent USA Donald Trump. Wytłumaczył w ten sposób zajęcie przez Polskę miejsca Republiki Południowej Afryki podczas czwartkowego spotkania ministrów finansów i szefów banków centralnych G20 w Waszyngtonie.

Donald Trump rozmawia z dziennikarzami w czwartek 16 kwietnia 2026 roku przed wejściem na pokład Marine One / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/East News / East News

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

W czwartek przed wylotem do Las Vegas Donald Trump jak zwykle krótko rozmawiał z mediami. Jedno z pytań dotyczyło tego, dlaczego Stany Zjednoczone zaprosiły Polskę do udziału w spotkaniach G20 w miejsce RPA.

Polska to wspaniały kraj. Bardzo go lubimy. Jesteśmy przyjaciółmi Polski. Prezydent wykonuje świetną robotę. Więc dlatego ją zaprosiliśmy - powiedział Donald Trump.

Również dziś w Waszyngtonie odbyło się pierwsze spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych w ramach grupy G20, w którym na prawach pełnego członka uczestniczyła Polska. Reprezentowali nas minister finansów i gospodarki Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński.

Jestem przekonany, że w G20 zagościmy na dłużej - powiedział dziennikarzowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu minister Domański.