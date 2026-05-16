Prezydent Karol Nawrocki i Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan podczas Centralnych Obchodów Święta Straży Granicznej na Placu Zamkowym w Lublinie. / Wojtek Jargiło / PAP

Podczas sobotniej uroczystości w Lublinie prezydent zwrócił się do strażników granicznych, podkreślając, że "pięknie wywiązują się" ze swoich obowiązków, "służąc Polsce wolnej, Polsce niepodległej, Polsce suwerennej już w XXI wieku".

Za tę służbę i za wierność Rzeczypospolitej Polskiej, którą uznaję jako prezydent Polski za najważniejszą, w dniu waszego święta, chciałbym z głębi serca i w imieniu narodu polskiego podziękować - mówił Nawrocki.

Dziś Straż Graniczna to nowoczesna służba XXI wieku, służba, która jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa i niepodległości naszej ukochanej ojczyzny - zaznaczył prezydent.

Naród jest z was dumny, zawsze będę stał murem za mundurem Straży Granicznej i za strzeżeniem naszych polskich granic - powiedział prezydent.

To, czego nie uda się zastąpić - za sprawą wysiłków modernizacyjnych i rozwoju technologicznego - to ludzie, to kadry, to polscy patrioci (...). Tu jest Polska, każdego dnia o tym mówicie na tych 3572 kilometrach, 71 placówkach granicznych i za to wam z całego serca dziękuję - mówił Nawrocki.

Prezydent podczas sobotniej uroczystości zwrócił się także do rodzin, przyjaciół i bliskich funkcjonariuszy SG. Jesteście wspaniali, bądźcie dumni z naszych strażników granicznych. Niech żyje Straż Graniczna, niech żyje Polska - oświadczył.

Straż Graniczna zastąpiła Wojska Ochrony Pogranicza

Straż Graniczna została powołana 16 maja 1991 r., zastępując Wojska Ochrony Pogranicza.

W SG służy obecnie ok. 16,8 tys. funkcjonariuszy i 3,5 tysiąca pracowników cywilnych. Poza Komendą Główną istnieje dziewięć oddziałów SG i dwa ośrodki szkolenia.

Straż Graniczna, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa granic i odpraw prowadzonych na przejściach granicznych, zajmuje się też m.in. ściganiem takich przestępstw jak nielegalne przekraczanie granicy, fałszowanie dokumentów, przewożenie przez granicę nielegalnych substancji, broni, dóbr kultury.