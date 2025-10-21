Zarzut spowodowania niebezpieczeństwa w postaci pożaru oraz zarzut naruszenia nietykalności cielesnej osoby interweniującej usłyszał mężczyzna podejrzany o próbę podpalenia budynku przy ul. Wiejskiej, w którym znajduje się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej i kawiarnia Czytelnik. Informację o dwóch zarzutach przekazał we wtorek prok. Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W maju tego roku 44-latek został zatrzymany za groźby karalne dotyczące pozbawienia życia, kierowane na portalu X wobec premiera Donalda Tuska.

Krzysztof B. podejrzany o podpalenie budynku przy ul. Wiejskiej 12A, w którym znajduje się siedziba PO

Pierwszy dotyczy spowodowania niebezpieczeństwa w postaci pożaru.

Drugi zarzut to naruszenie nietykalności cielesnej osoby interweniującej.

Prokurator będzie wnioskował o trzymiesięczny areszt dla podejrzanego.

Mieszkaniec powiatu łosickiego w maju groził na portalu X premierowi Donaldowi Tuskowi zabójstwem.

Jaka kara może spotkać mężczyznę podejrzanego o próbę podpalenia siedziby PO?

Prokurator sprecyzował, że pierwszy zarzut to występek chuligański zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast zarzut naruszenia nietykalności dotyczy osoby interweniującej, która chciała go powstrzymać. Czyn ten jest zagrożony grzywną, ograniczeniem wolności albo nawet 2 latami więzienia.

Mężczyzna nie przyznał się do winy. Wcześniej groził premierowi

Mężczyzna nie przyznał się do winy, złożył jedynie wyjaśnienia niebezpośrednio opisujące zdarzenie, do którego doszło - przekazał prok. Skiba.

Zaznaczył, że prokurator będzie wnioskował o trzymiesięczny areszt dla 44-latka.

Przypomnijmy, że mężczyznę podejrzewanego o piątkową próbę podpalenia budynku przy ul. Wiejskiej w Warszawie, w którym mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej, zatrzymała policja w poniedziałek. To mieszkaniec powiatu łosickiego. W maju tego roku został zatrzymany w związku z groźbami karalnymi na portalu X "w kierunku zabójstwa premiera Donalda Tuska". Siedlecki sąd skazał go za to na 3 tys. zł grzywny.

