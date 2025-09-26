Władze kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn poinformowały o wykryciu niezidentyfikowanych dronów. Trwa śledztwo w sprawie możliwego szpiegostwa i sabotażu. Sprawą zajmują się zarówno lokalne, jak i federalne służby.

/ Shutterstock

W piątek minister spraw wewnętrznych Szlezwika-Holsztynu, Sabine Suetterlin-Waack, przekazała, że nad krajem związkowym zaobserwowano niezidentyfikowane drony. Informację potwierdzono w oficjalnym oświadczeniu, które trafiło do mediów. Sprawa budzi obawy, ponieważ pojawiły się podejrzenia dotyczące szpiegostwa oraz możliwych działań sabotażowych.

Drony nad Szlezwikiem-Holsztynem

Władze Szlezwika-Holsztynu pozostają w stałym kontakcie z rządem federalnym w Berlinie oraz z Bundeswehrą. Celem jest jak najszybsze wyjaśnienie incydentu i ustalenie, kto stoi za lotami dronów nad północnymi Niemcami. Minister Suetterlin-Waack zapewniła, że wszystkie służby traktują sprawę priorytetowo.

Aktualnie prowadzone jest śledztwo mające na celu ustalenie, skąd pochodziły drony oraz jaki był ich cel. Nie ujawniono, czy doszło do jakichkolwiek incydentów skierowanych przeciwko infrastrukturze krytycznej lub obiektom wojskowym. Służby apelują o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych aktywności w rejonie.

Rosnące zagrożenie

W ostatnich miesiącach w Europie coraz częściej pojawiają się doniesienia o wykorzystywaniu dronów do celów wywiadowczych i sabotażowych. Władze niemieckie podkreślają, że bezpieczeństwo mieszkańców oraz infrastruktury jest dla nich najważniejsze.