Potwierdził, odpowiadając na pytania, że przedstawiciel Polski został wezwany do białoruskiego MSZ. Polski przedstawiciel był w MSZ, natomiast nie będę zdradzał, o czym rozmawiano. W każdym razie strona polska podkreśla, że mamy do czynienia z prowokacją - powiedział Wroński.

Premier Tusk zapewnił w piątek, że polska strona podejmuje działania dyplomatyczne ws. uwolnienia zatrzymanego przez białoruskie KGB zakonnika. Dodał, że rozmawiał na ten temat z wicepremierem, szefem MSZ Radosławem Sikorski.

Przygotujemy środki, powiem wprost, odwetowe, jeśli ta sytuacja nie ulegnie zmianie. I to w bardzo szybkim tempie, po powrocie ministra Sikorskiego (z USA - przy. red.) opracujemy plan działań na najbliższe tygodnie wobec Białorusi - powiedział premier.

"Ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa"

Resort spraw zagranicznych podał także w komunikacie , ze "w razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji, ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa. Obywatelom RP pozostającym na terytorium Republiki Białorusi rekomendujemy opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi"

Uwaga na przewożenie m.in. leków, środków psychotropowych czy marihuany leczniczej

Wskazano również np. że przewóz przez granicę białoruską lub posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych, w tym marihuany leczniczej lub olejku haszyszowego, np. w papierosie elektronicznym, w ilościach śladowych takich jak 1/10 grama, jest zagrożone karą kilku lat pozbawienia wolności.

„Jeśli wwozisz na terytorium Republiki Białorusi lekarstwa – szczególnie środki uspokajające, przeciwbólowe, psychotropowe, zawierające sterydy, musisz mieć ważną receptę lub zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem preparatów oraz ich dawek. Dokument musi być przetłumaczony na język rosyjski lub białoruski” - zaznaczyło MSZ.

Resort podkreślił, że osoby przebywające w Białorusi powinny bezwzględnie zarejestrować się w systemie Odyseusz oraz na bieżąco śledzić informacje MSZ na profilach placówek RP w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych.

"Obecnie dla ruchu osobowego z Polską otwarte jest jedynie przejście graniczne Terespol-Brześć. Ponadto dla ruchu towarowego działa przejście graniczne: Koroszczyn (Kukuryki) – Kozłowicze" - przypomniano.