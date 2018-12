Największy w Iranie stadion sportowy będzie, po raz pierwszy od Rewolucji Islamskiej w 1979 roku, areną meczu piłkarskiego kobiet. W towarzyskim spotkaniu reprezentacja gospodarza zmierzy się z zespołem Rosji - poinformowała miejscowa agencja prasowa Isna.

Irańska fanka futbolu podczas meczu Iran-Portugalia na mundialu w Rosji / PAP/EPA

Mecz kobiecych futbolowych reprezentacji Iranu i Rosji odbędzie się na stadionie Azadi (Wolność) w Teheranie i będzie jednym z elementów przygotowań drużyny do igrzysk olimpijskich 2020 w Tokio - zapowiedział prezes krajowej federacji piłkarskiej Mehdi Taj.

Na trybunach będą mogły zasiąść wyłącznie kobiety. Data tego spotkania nie została jeszcze sprecyzowana.



Od 1979 roku kobiety nie mają prawa przebywać na stadionach podczas meczów piłkarskich drużyn męskich, co - według oficjalnej interpretacji - ma je chronić przed "męskim chamstwem". Wyjątki od tego zakazu są bardzo rzadkie, a i wówczas zezwolenie dotyczy ograniczonej liczby pań. Po raz pierwszy zdarzyło się to w 2005 roku, kiedy kilkanaście Iranek było na trybunach podczas piłkarskiego meczu Iran - Bahrajn.



W mijającym roku takich okazji było już więcej, m.in. w listopadzie około 850 kobiet obejrzało finałowy pojedynek azjatyckiej Ligi Mistrzów z wydzielonej trybuny, odseparowanej od tych przeznaczonych dla mężczyzn. Panie miały także możliwość zobaczyć na stadionie Azadi retransmisje meczów reprezentacji Iranu w piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji.



W sprawie obecności kobiet na stadionach nie ma zgody wśród przedstawicieli klasy rządzącej. Prezydent Iranu Hassan Rohani wielokrotnie mówił, że chciałby je widzieć na obiektach sportowych. Natomiast prokurator generalny kraju wyraził w październiku opinię, że obecność kobiet na arenach "może prowokować do grzechu".