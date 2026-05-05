Wszystko, co w tym tweecie jest napisane, jest kłamstwem, więc spokojnie można to zakwalifikować jako fake news czy dezinformację - mówił dziś Szłapka.

Jak zaznaczył rzecznik rządu, wypowiedź premiera dotyczyła wzmacniania amerykańskich wojsk w Europie, a Polska będzie zabiegać o to, żeby tych wojsk było jak najwięcej.

Tusk uderza w sojusz z USA?

Kolejnym przykładem, na który powołał się Szłapka była informacja TV Republika. Stacja zarzuciła premierowi, że ten podważa sojusz Polski z USA.

To jest nawiązanie do wywiadu, który być może został po prostu w TV Republika źle przetłumaczony, to jest oczywiście nieprawda - powiedział rzecznik rządu.

Jak zaznaczył, jeszcze wczoraj Donald Tusk jasno przekazał, że Polska jest jednym z najbardziej proamerykańskich państw w Europie i "wszystkim nam zależy na tym, żeby obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i w Europie była jak największa".

Mercosur

Dalej Adam Szpłaka odniósł się do wpisu Przemysława Czarnka z 1 maja. Kandydat PiS na ewentualnego premiera oskarżył rząd, że ten poległ w sprawie umowy UE-Mercosur. "Miało być twarde "nie" i obrona polskich rolników. Skończyło się jak zwykle - na słowach. Kiedy trzeba było działać i realnie zablokować niekorzystne rozwiązania, zabrakło skuteczności. Polscy rolnicy znowu zostali sami. Bez realnej ochrony, bez zdecydowanej reakcji państwa" - napisał.