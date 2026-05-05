"To, co pisze pan Andrzej Duda jest nieprawdą. Szkoda, że kończy karierę polityczną raczej jako troll internetowy" – tak skomentował najnowszy wpis byłego prezydenta rzecznik rządu Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów. Szłapka mówił szerzącej się w mediach społecznościowych dezinformacji, której przykładem jest m.in. wpis Andrzeja Dudy.

Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów odniósł się do dezinformacji. Jednym z przykładów był wpis byłego prezydenta, w którym odniósł się do artykułu portalu dorzeczy.pl, gdzie przytoczono wypowiedź premiera Donalda Tuska po Szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.

"Premier Tusk przeciwko wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski. Lojalność wobec Berlina na pierwszym miejscu. Wszystko jasne?" - napisał Andrzej Duda.

Wszystko, co w tym tweecie jest napisane, jest kłamstwem, więc spokojnie można to zakwalifikować jako fake news czy dezinformację - mówił dziś Szłapka.

Jak zaznaczył rzecznik rządu, wypowiedź premiera dotyczyła wzmacniania amerykańskich wojsk w Europie, a Polska będzie zabiegać o to, żeby tych wojsk było jak najwięcej.

Tusk uderza w sojusz z USA?

Kolejnym przykładem, na który powołał się Szłapka była informacja TV Republika. Stacja zarzuciła premierowi, że ten podważa sojusz Polski z USA.

To jest nawiązanie do wywiadu, który być może został po prostu w TV Republika źle przetłumaczony, to jest oczywiście nieprawda - powiedział rzecznik rządu.

Jak zaznaczył, jeszcze wczoraj Donald Tusk jasno przekazał, że Polska jest jednym z najbardziej proamerykańskich państw w Europie i "wszystkim nam zależy na tym, żeby obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i w Europie była jak największa".

Mercosur

Dalej Adam Szpłaka odniósł się do wpisu Przemysława Czarnka z 1 maja. Kandydat PiS na ewentualnego premiera oskarżył rząd, że ten poległ w sprawie umowy UE-Mercosur. "Miało być twarde "nie" i obrona polskich rolników. Skończyło się jak zwykle - na słowach. Kiedy trzeba było działać i realnie zablokować niekorzystne rozwiązania, zabrakło skuteczności. Polscy rolnicy znowu zostali sami. Bez realnej ochrony, bez zdecydowanej reakcji państwa" - napisał.

Szłapka przypomniał, że umowa ta była negocjowana w latach 2016-2018, kiedy premierami była Beata Szydło i Mateusz Morawiecki.

Podpisywali się, głosowali za tym, żeby przyspieszać negocjacje z państwami Mercosur - zaznaczył rzecznik. Pan były minister Czarnek przypomina, że Mercosur to jest umowa, za którą odpowiedzialność ponoszą rządy Prawa i Sprawiedliwości, i pan ówczesny komisarz ds. rolnictwa Wojciechowski. To co my zmieniliśmy, to wprowadziliśmy odpowiednie klauzule, które chronią polskie rolnictwo, zaskarżamy umowę z Mercosur do TSUE i otwieramy nowe rynki dla polskiego rolnictwa - wyjaśnił Szłapka.

Bezrobocie

Rzecznik rządu przytoczył także wpis byłego wicepremiera Jacka Sasina. Poseł wrzucił grafikę, z której wynika, że poziom bezrobocia w Polsce wzrósł o milion.

To jest po prostu nieprawda. Kłamstwo takie ordynarne, więc też można to spokojnie dezinformacją określić. Przypominam, że w 2021 roku w marcu, kiedy to pan Sasin był wicepremierem, bezrobocie w Polsce wynosiło ponad milion osób, więc nie ma sensu wrzucać takich fejków, bo są łatwe do zweryfikowania - powiedział Adam Szłapka.

Według danych eurostatu, w marcu 2026 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3,3 proc. i była jedną z niższych w Unie Europejskiej.

