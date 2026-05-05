"To, co pisze pan Andrzej Duda jest nieprawdą. Szkoda, że kończy karierę polityczną raczej jako troll internetowy" – tak skomentował najnowszy wpis byłego prezydenta rzecznik rządu Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów. Szłapka mówił szerzącej się w mediach społecznościowych dezinformacji, której przykładem jest m.in. wpis Andrzeja Dudy.
Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów odniósł się do dezinformacji. Jednym z przykładów był wpis byłego prezydenta, w którym odniósł się do artykułu portalu dorzeczy.pl, gdzie przytoczono wypowiedź premiera Donalda Tuska po Szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.
"Premier Tusk przeciwko wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski. Lojalność wobec Berlina na pierwszym miejscu. Wszystko jasne?" - napisał Andrzej Duda.