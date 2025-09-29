Gigantyczny problem w Korei Południowej. Zaledwie 62 z 647 publicznych systemów administracyjnych online, wyłączonych po pożarze w południowokoreańskiej Narodowej Służbie Zasobów Informacyjnych (NIRS), wznowiło działanie do poniedziałku w południe. Przywrócenie wszystkich systemów może potrwać nawet miesiąc.

Minister przeprasza za awarię / YONHAP / PAP/EPA

W związku z paraliżem m.in. przedłużono terminy płatności części podatków.

Pożar, który wybuchł w piątek wieczorem w serwerowni NIRS w mieście Daejeon, 140 km na południe od Seulu, sparaliżował niemal jedną trzecią cyfrowej infrastruktury kraju.

Jak podała agencja Yonhap, do poniedziałkowego południa przywrócono działanie m.in. kluczowego portalu rządowego usług publicznych Government24, systemu bankowego krajowej poczty Korea Post oraz głównych usług pocztowych. Do sieci wrócił również system rejestracji mieszkańców.

Wciąż nie działają centralny system rezerwacji kremacji oraz system składania skarg i wniosków, w związku z czym petenci muszą kontaktować się z instytucjami telefonicznie lub osobiście.

Minister przeprasza obywateli

Minister spraw wewnętrznych Korei Płd. Jun Ho Dzung złożył w poniedziałek publiczne przeprosiny, pochylając się podczas spotkania sztabu kryzysowego. Głęboko przepraszam za spowodowanie tak wielkich niedogodności dla obywateli poprzez ten chaos - powiedział, zapewniając, że z godziny na godzinę przywracane są kolejne usługi.

Przyczyną pożaru była prawdopodobnie eksplozja akumulatora litowo-jonowego, wchodzącego w skład systemu zasilania awaryjnego. Z ustaleń MSW wynika, że akumulatory, sprzedawane i serwisowane przez firmę LG CNS, spółkę zależną LG Energy, były używane od 10 lat, a w 2024 r. minął ich okres gwarancyjny. Jak podaje agencja Reutera, LG CNS zaleciła władzom ich wymianę podczas rutynowej kontroli w czerwcu ubiegłego roku.

Eksperci, cytowani przez portal dziennika "Korea YoongAng Daily", zwracają uwagę, że rząd powinien, wzorem władz innych państw, zdywersyfikować realizację usług i przechowywanie danych przy współpracy z firmami prywatnymi, aby uniknąć w przyszłości tego typu paraliżu.