Do szokujących zdarzeń doszło w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie. Sąd aresztował na dwa miesiące 25-latkę, która uderzyła pracownicę socjalną, zniszczyła jej okulary i stojącą w urzędzie drukarkę.

25-latka zaatakowała pracownicę MOPS-u / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Taki incydent wydarzył się u nas po raz pierwszy. Zaatakowany pracownik jest na zwolnieniu lekarskim - powiedziała dyrektor MOPS w Szczytnie Hanna Bojarska. Dodała, że w związku z tym zdarzeniem rozważa możliwości wprowadzenia większej ochrony swoich pracowników - obecnie w szczycieńskim MOPS jest domofon. Nie ma ochroniarzy, czy urządzeń antynapadowych.

Ta osoba została wpuszczona przez domofon i na początku była spokojna. W trakcie rozmowy tak się zdenerwowała, że doszło do ataku. Powodem było to, że korzystająca dotąd z posiłków kobieta teraz chciała natychmiast dostać gotówkę. Gdy pracownik zaczął z nią rozmawiać, by ustalić jej sytuację, doszło do ataku, bo pani oczekiwała natychmiastowego przekazania jej pieniędzy - powiedziała Bojarska.

Podopieczna MOPS uderzyła pracownię socjalną, połamała jej okulary. Policja podała, że w zdarzeniu zniszczona została też stojąca w pokoju MOPS drukarka. Dyrektor Bojarska przekazała PAP, że na pomoc zaatakowanej ruszyły inne osoby pracujące w tym pokoju - pomogły obezwładnić agresorkę i wezwały policję.

W policyjnym komunikacie na temat zdarzenia wskazano, że 25-latka usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz zniszczenia mienia.

Policja podała także, że 25-latka jest znana miejscowej policji z interwencji domowych, zakłócania porządku publicznego i kradzieży. Prowadzone jest wobec niej też postępowanie związane ze znęcaniem się nad członkami rodziny - z tego powodu musiała się wyprowadzić z domu i ma zakaz kontaktowania się oraz zakaz zbliżania do pokrzywdzonych.