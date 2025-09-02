We wtorek po południu na dworzec kolejowy w Pekinie wjechał opancerzony pociąg, którym – według doniesień agencji Reuters, Kyodo i Yonhap – najprawdopodobniej podróżował przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un. Pociąg wyruszył dzień wcześniej z Pjongjangu i dotarł do chińskiej stolicy około godziny 16 czasu lokalnego (10:00 w Polsce). Do tej pory nie potwierdzono oficjalnie, czy Kim znajdował się na pokładzie.

Uśmiechnięty dyktator w swoim pociągowym biurze / KCNA / PAP/EPA

Narodowa Służba Wywiadowcza Korei Południowej (NIS) informowała, że wraz z Kimem do Pekinu mogły podróżować jego żona Ri Sol Dzu oraz siostra Kim Jo Dzong. Te doniesienia nie zostały jednak potwierdzone. NIS potwierdziła natomiast, że charakterystyczny, zielony pociąg północnokoreańskiego przywódcy przekroczył granicę z Chinami we wtorek nad ranem.

Harmonogram wizyty Kima pozostaje tajemnicą. W mediach pojawiają się spekulacje na temat możliwego, bezprecedensowego spotkania przywódców Chin, Korei Północnej i Rosji. Według wcześniejszych informacji, podczas uroczystości rosyjski prezydent ma zająć miejsce po prawej stronie gospodarza, a Kim - po lewej.

Symboliczne znaczenie obecności Kima

Kim Dzong Un jest jednym z ponad 20 zagranicznych liderów zaproszonych przez chińskiego przywódcę na wielką paradę z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji. Udział północnokoreańskiego przywódcy, którego kraj objęty jest surowymi sankcjami, uznawany jest za "historyczny moment" i symbol szerszych zmian w układzie geopolitycznym.

Ta wizyta pokazuje, że Korea Północna jest akceptowana jako członek grupy narodów, której liderem są Chiny, a która obejmuje również Rosję - ocenił Christopher Green, ekspert ds. Półwyspu Koreańskiego w International Crisis Group, cytowany przez agencję AFP. Pokazuje to, że Chiny tolerują, choć niekoniecznie się cieszą, z obecnych relacje między Koreą Północną a Rosją - dodaje.

Pjongjang dostarcza Rosji wsparcie militarne na potrzeby inwazji na Ukrainę, w tym pociski rakietowe, artyleryjskie, haubice i tysiące żołnierzy. Chiny oficjalnie deklarują neutralność wobec rosyjskiej agresji, jednak w ostatnich latach relacje Pekinu i Moskwy zacieśniły się na wielu płaszczyznach - zarówno gospodarczej, jak i militarnej.

Wizyta Kima odbywa się w kontekście narastających napięć między Zachodem a Rosją i Chinami, które wspólnie opowiadają się za nowym porządkiem globalnym. Zacieśniające się relacje między Pekinem, Moskwą i Pjongjangiem nabierają szczególnego znaczenia w obliczu globalnych wyzwań i rywalizacji z USA.

Poprzednia podróż Kima pociągiem do Pekinu w 2019 roku trwała około 20 godzin. Według agencji Reutera, w Korei Północnej pociąg porusza się z maksymalną prędkością 45 km/h, natomiast w Chinach może osiągnąć 80 km/h. Dystans między Pjongjangiem a Pekinem wynosi około 1,3 tys. kilometrów.

Co znajduje się wewnątrz pancernego pociągu?

Agencja Reutera powołuje się na południowokoreańskiego eksperta ds. transportu w Korei Północnej Ahn Byung-mina, który twierdzi, że ze względów bezpieczeństwa reżim w Pjongjangu używa większej liczby podobnych pociągów. Ahn uważa, że w każdym składzie znajduje się od 10 do 15 wagonów. Niektóre z nich, w tym sypialnia, są wykorzystywane wyłącznie przez przywódcę, ale w innych przewożeni są także ochroniarze i personel medyczny.

Zazwyczaj jest tam też miejsce na biuro Kima, sprzęt łączności, restaurację i powozy dla dwóch opancerzonych mercedesów.

Zdjęcia opublikowane we wtorek przez państwowe media pokazują Kima w towarzystwie wysoko postawionych urzędników robiącego sobie przerwę na papierosa obok zielonego wagonu ozdobionego złotymi herbami i wykończeniami. Inna fotografia przedstawia koreańskiego dyktatora siedzącego w wyłożonym drewnem biurze, znajdującym się prawdopodobnie wewnątrz któregoś z wagonów.

Kim Dzon Un na papierosowej przerwie / KCNA / PAP/EPA

Pociąg stał się centrum państwowej propagandy, opowiadającej o długich podróżach, podczas których rządząca rodzina Kimów spotykała się ze zwykłymi Koreańczykami z Północy w różnych częściach kraju. W 2022 roku państwowa telewizja pokazała, jak Kim Dzong Un odbywa "wyczerpującą podróż pociągiem" po Korei Północnej, aby dokonać inspekcji upraw kukurydzy.