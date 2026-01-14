16 stycznia cały świat staje w ogniu… kulinarnym! To data, którą w kalendarzu zaznaczają miłośnicy ostrych smaków i pikantnych potraw. International Hot and Spicy Food Day, czyli Dzień Pikantnych Potraw, to nieoficjalne, ale coraz popularniejsze święto, które pozwala odkrywać bogactwo kuchni z najdalszych zakątków globu, eksperymentować z przyprawami i dzielić się pasją do jedzenia, które naprawdę rozpala zmysły.

Ostre święto - skąd wziął się Dzień Pikantnych Potraw?

Na całym świecie, od Tajlandii po Meksyk, od Indii po Jamajkę, pikantne jedzenie cieszy się niesłabnącą popularnością. Dzień Pikantnych Potraw obchodzony jest corocznie 16 stycznia i choć nie ma oficjalnego statusu, coraz więcej restauracji, blogerów kulinarnych i domowych kucharzy traktuje go bardzo poważnie.

Skąd pomysł na to święto? To prosty ukłon w stronę różnorodności kulinarnej i miłośników mocniejszych wrażeń na talerzu. Ostre przyprawy są sercem wielu kuchni narodowych - od aromatycznych indyjskich curry, przez ogniste koreańskie kimchi, aż po syczuańskie specjały z Chin. Ten dzień to idealna okazja, by wypróbować nowe przyprawy, poszerzyć horyzonty smakowe i... sprawdzić własną odporność na kapsaicynę!

Po co świętować ostre jedzenie? Powody, dla których kochamy pikantne potrawy

Dzień Pikantnych Potraw to nie tylko zabawa i pretekst do kulinarnych eksperymentów. To także:

Promocja różnorodności kulinarnej - ostre potrawy od wieków są ważną częścią kuchni narodowych i regionalnych.

- ostre potrawy od wieków są ważną częścią kuchni narodowych i regionalnych. Zachęta do eksperymentowania - to doskonały moment, by spróbować nowych przypraw lub egzotycznych dań.

- to doskonały moment, by spróbować nowych przypraw lub egzotycznych dań. Korzyści zdrowotne - kapsaicyna zawarta w papryczkach chili wspomaga metabolizm, poprawia krążenie i może działać przeciwzapalnie.

- kapsaicyna zawarta w papryczkach chili wspomaga metabolizm, poprawia krążenie i może działać przeciwzapalnie. Integracja przy stole - wspólne gotowanie i degustacja pikantnych dań to świetny sposób na spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi.

W tym dniu restauracje często przygotowują specjalne, ostre menu, a w domach królują konkursy na najostrzejszą potrawę. Wszystko dla zabawy i... odrobiny kulinarnego szaleństwa!

Najbardziej znane pikantne potrawy świata - ogień na talerzu!

Świat pikantnych smaków jest niezwykle bogaty i różnorodny. Oto top 10 najbardziej znanych dań, które podbijają kubki smakowe na wszystkich kontynentach:

Curry (Indie) - aromatyczne, często bardzo ostre dania, gdzie królują chili, imbir i czosnek.

- aromatyczne, często bardzo ostre dania, gdzie królują chili, imbir i czosnek. Kimchi (Korea Południowa) - fermentowana kapusta z ostrą papryką, nieodłączny element koreańskich stołów.

- fermentowana kapusta z ostrą papryką, nieodłączny element koreańskich stołów. Tom Yum (Tajlandia) - pikantno-kwaśna zupa z krewetkami, trawą cytrynową i chili.

- pikantno-kwaśna zupa z krewetkami, trawą cytrynową i chili. Chili con carne (Meksyk/USA) - mięsny gulasz z chili, fasolą i pomidorami.

- mięsny gulasz z chili, fasolą i pomidorami. Vindaloo (Indie) - jedno z najostrzejszych dań na świecie, marynowane w occie i przyprawach.

- jedno z najostrzejszych dań na świecie, marynowane w occie i przyprawach. Sichuan Hot Pot (Chiny) - syczuański kociołek, gdzie mięso i warzywa gotuje się w piekielnie ostrym bulionie.

- syczuański kociołek, gdzie mięso i warzywa gotuje się w piekielnie ostrym bulionie. Jerk Chicken (Jamajka) - kurczak marynowany w mieszance przypraw, grillowany na ostro.

- kurczak marynowany w mieszance przypraw, grillowany na ostro. Sambal (Indonezja/Malezja) - pikantny sos chili, który dodaje ognia każdemu daniu.

- pikantny sos chili, który dodaje ognia każdemu daniu. Buffalo Wings (USA) - słynne skrzydełka kurczaka w pikantnym sosie.

- słynne skrzydełka kurczaka w pikantnym sosie. Mapo Tofu (Chiny) - tofu w ostrym sosie z mięsem i pieprzem syczuańskim.

Każda z tych potraw to nie tylko smak, ale i historia, tradycja oraz kulinarna podróż do innego zakątka świata.

Najpopularniejsze pikantne danie świata - curry króluje na stołach!

W globalnym rankingu najpopularniejszych pikantnych potraw bezkonkurencyjnie króluje… curry! / Shutterstock

Chociaż lista ognistych potraw jest długa, za najpopularniejsze pikantne danie świata uznaje się... curry! To nie tylko jedno danie, lecz cała rodzina potraw, które łączy intensywna mieszanka przypraw: chili, imbir, kurkuma, kumin, kolendra i wiele innych. Curry podbiło nie tylko Indie, ale także Wielką Brytanię, Tajlandię, Malezję, Japonię i setki innych krajów, gdzie powstały lokalne wariacje. Można je przygotować z mięsem, rybami, warzywami - i zawsze można dostosować poziom ostrości do własnych upodobań.

Polska na ostro - jakimi pikantnymi potrawami zajadamy się najchętniej?

Polska kuchnia tradycyjnie nie należy do najostrzejszych, ale moda na pikantne dania nie ominęła także naszego kraju. Oto najpopularniejsze ostre propozycje, które podbijają polskie podniebienia:

Kebab z ostrym sosem - król polskiego fast foodu, zawsze z dodatkiem ognistego sosu chili.

- król polskiego fast foodu, zawsze z dodatkiem ognistego sosu chili. Pizza z ostrym sosem - jalapeño, chili czy ostra oliwa to must-have dla wielu smakoszy.

- jalapeño, chili czy ostra oliwa to must-have dla wielu smakoszy. Gulasz węgierski - mięsno-paprykowa klasyka, często przygotowywana na ostro.

- mięsno-paprykowa klasyka, często przygotowywana na ostro. Leczo - warzywno-mięsny przysmak z dodatkiem ostrej papryki.

- warzywno-mięsny przysmak z dodatkiem ostrej papryki. Zupa meksykańska - z fasolą, kukurydzą, mięsem i dużą ilością przypraw.

- z fasolą, kukurydzą, mięsem i dużą ilością przypraw. Kuchnia azjatycka - curry, pad thai, tom yum czy ostre zupy zyskują coraz większą rzeszę fanów.

- curry, pad thai, tom yum czy ostre zupy zyskują coraz większą rzeszę fanów. Ostre skrzydełka z kurczaka - przysmak barowy, który rozgrzewa nawet w środku zimy.

Polacy coraz chętniej sięgają po sosy chili, pasty i świeże papryczki, a półki sklepowe uginają się od coraz ostrzejszych propozycji.

Najostrzejsze przyprawy świata - ranking dla odważnych!

Jeśli ostrość to dla Ciebie wyzwanie, poznaj najostrzejsze przyprawy i papryczki świata! Oto ranking, który przyprawi o szybsze bicie serca nawet największych twardzieli:

Carolina Reaper - rekordzistka Guinnessa, nawet do 2 mln jednostek Scoville’a!

- rekordzistka Guinnessa, nawet do 2 mln jednostek Scoville’a! Trinidad Moruga Scorpion - karaibska bomba ostrości, blisko 2 mln SHU.

- karaibska bomba ostrości, blisko 2 mln SHU. Bhut Jolokia (Ghost Pepper) - indyjski duch, ponad 1 mln SHU.

- indyjski duch, ponad 1 mln SHU. Habanero - owocowa, piekielnie ostra, 100 000-350 000 SHU.

- owocowa, piekielnie ostra, 100 000-350 000 SHU. Jalapeño - łagodniejsza, ale bardzo popularna: 2 500-8 000 SHU.

- łagodniejsza, ale bardzo popularna: 2 500-8 000 SHU. Pieprz cayenne - klasyka ostrych przypraw, 30 000-50 000 SHU.

- klasyka ostrych przypraw, 30 000-50 000 SHU. Pieprz syczuański - mniej ostry, ale daje wyjątkowe uczucie drętwienia.

- mniej ostry, ale daje wyjątkowe uczucie drętwienia. Wasabi - japońska ostrość "do nosa", idealna do sushi.

- japońska ostrość "do nosa", idealna do sushi. Imbir i chrzan - polskie klasyki, które dodają daniom pikanterii.

- polskie klasyki, które dodają daniom pikanterii. Sos Tabasco - kultowy, na bazie papryczek tabasco i octu.

Ostrość przypraw mierzy się w jednostkach Scoville’a (SHU) - im więcej, tym bardziej pali!

Skala Scoville’a / Maria Samczuk / PAP

Dzień Pikantnych Potraw to święto ludzi z charakterem!

Dzień Pikantnych Potraw to nie tylko okazja do kulinarnej zabawy i eksperymentów, ale także pretekst, by docenić różnorodność kuchni świata i odważyć się na nowe doznania smakowe. Niezależnie od tego, czy wolisz łagodne curry, czy sosy, które wyciskają łzy z oczu - 16 stycznia to dzień, by dać się porwać ostrej stronie gotowania.