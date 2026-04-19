W czasach, gdy Ameryka wydaje się być krajem podzielonym jak nigdy wcześniej, jedna osoba potrafi zjednoczyć mieszkańców Stanów Zjednoczonych ponad politycznymi i społecznymi podziałami. Najnowsze badanie Uniwersytetu Massachusetts Lowell nie pozostawia złudzeń – Dolly Parton to dziś najpopularniejsza postać publiczna w USA, zostawiając daleko w tyle Taylor Swift czy Baracka Obamę.

Dolly Parton

Wskaźnik poparcia netto, czyli różnica między głosami pozytywnymi a negatywnymi, dla Dolly Parton wyniósł aż +65. To wynik, który nie tylko robi wrażenie, ale wręcz deklasuje konkurencję.

Dla porównania, drugi w rankingu Barack Obama uzyskał wynik +14, a Taylor Swift - zaledwie +3. To pokazuje, jak ogromną przewagę ma Parton w sercach Amerykanów.

Zaskakujący może być niski wynik Taylor Swift, która w ostatnich latach stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych artystek na świecie. "Ankieta sugeruje, że choć Swift może być potęgą, niemal tyle samo osób ją lubi, co nienawidzi" - czytamy w komentarzu Uniwersytetu Massachusetts Lowell.

Kolejne miejsca w rankingu zajmują Wołodymyr Zełenski (+13), Bernie Sanders (+6) i George W. Bush (+5).

Na drugim biegunie m.in. Putin i założyciel Facebooka

Na drugim końcu sondażu znalazły się osoby, które budzą zdecydowanie mniej pozytywnych emocji. Najbardziej niepopularną postacią w USA okazał się Władimir Putin, z wynikiem -65. Niewiele lepiej wypadł Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, którego wskaźnik poparcia netto wyniósł -43.

Wśród polityków również nie brakuje "antybohaterów" - Benjamin Netanyahu i Joe Biden uzyskali wynik -19, Donald Trump -18, Elon Musk -16, wiceprezydent JD Vance -10, a sekretarz stanu Marco Rubio -3.

Dolly Parton - fenomen ponad podziałami

Co sprawia, że Dolly Parton jest tak lubiana? To pytanie zadają sobie nie tylko fani muzyki country. Parton od lat buduje swój wizerunek jako osoby serdecznej, autentycznej i zaangażowanej społecznie. Jej działalność charytatywna, szczerość i dystans do siebie sprawiają, że trudno jej nie lubić. W czasach, gdy każda wypowiedź publiczna może wywołać burzę, Dolly Parton pozostaje osobą, która potrafi zjednać sobie ludzi o różnych poglądach i z różnych środowisk.

Wyniki sondażu pokazują, że Amerykanie doceniają nie tylko jej twórczość, ale przede wszystkim osobowość. Parton jest symbolem pozytywnego podejścia do życia, a jej piosenki towarzyszą kolejnym pokoleniom. W świecie show-biznesu, gdzie kontrowersje są na porządku dziennym, ona pozostaje ostoją spokoju i dobrego humoru.