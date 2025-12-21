W Stanach Zjednoczonych wybuchł kolejny skandal związany z postacią Jeffreya Epsteina – finansisty, który stał się symbolem jednego z największych skandali seksualnych ostatnich dekad. Ze strony internetowej amerykańskiego departamentu sprawiedliwości zniknęło co najmniej 16 plików dokumentów dotyczących Epsteina, które opublikowano zaledwie dzień wcześniej.

Zdjęcia i dokumenty ze zbiorów Epsteina / MANDEL NGAN/AFP/East News / East News

Amerykański departament sprawiedliwości opublikował tysiące dokumentów związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina.

W ciągu doby część plików została jednak usunięta.

Wśród zdjęć pojawiły się m.in. fotografie nagości, gadżetów erotycznych oraz znanych osób, takich jak Donald Trump, Bill Clinton czy Michael Jackson.

Dokumenty zostały mocno ocenzurowane, a powody usunięcia części materiałów nie zostały oficjalnie podane.

Według doniesień agencji Associated Press pliki zostały usunięte ze strony resortu mniej niż dobę po ich udostępnieniu. Wśród materiałów, które zniknęły, znajdowały się zdjęcia przedstawiające nagie kobiety, a także zdjęcia kredensów i szuflad, w których znajdowały się liczne fotografie.

Jedno z nich szczególnie przyciągnęło uwagę opinii publicznej - zdjęcie Donalda Trumpa w towarzystwie Jeffreya Epsteina, Melanii Trump oraz Ghislaine Maxwell, wieloletniej współpracowniczki Epsteina.

Resort sprawiedliwości nie wydał żadnego oficjalnego komunikatu w sprawie usunięcia dokumentów. Nie podano również przyczyn tego kroku, co tylko podsyciło spekulacje i podejrzenia o możliwe próby ukrycia kompromitujących materiałów.

Wcześniej demokraci z komisji nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali ponad tuzin nowych zdjęć. Wśród widocznych na fotografiach rekwizytów nie brakuje gadżetów erotycznych.

Uwaga! Niektóre zdjęcia w tej galerii mogą wzbudzać kontrowersje i być nieodpowiednie dla młodszych czytelników. Prosimy o rozwagę podczas przeglądania materiału.

Tysiące dokumentów ujawnionych pod presją Kongresu

20 grudnia amerykański resort sprawiedliwości opublikował tysiące dokumentów związanych ze sprawą Epsteina. Był to efekt presji ze strony Kongresu, który wyznaczył władzom termin na ujawnienie materiałów. Wśród ujawnionych akt znalazły się nie tylko fotografie, ale także nagrania, rejestry lotów i rozmów, a także inne materiały zgromadzone podczas wieloletnich śledztw.

W dokumentach pojawiają się nazwiska wielu znanych osób, w tym byłego prezydenta Billa Clintona oraz Michaela Jacksona. W kilku miejscach pojawia się także nazwisko Donalda Trumpa. Jednak, jak zauważają dziennikarze, znaczna część materiałów została ocenzurowana - wiele fragmentów jest zamazanych lub wyłączonych z publikacji.

Co zawierały usunięte pliki?

Choć szczegółowa zawartość usuniętych dokumentów nie została oficjalnie ujawniona, media donoszą, że wśród nich były materiały mogące rzucić nowe światło na działalność Epsteina i jego powiązania z osobami ze świata polityki, biznesu i show-biznesu. Szczególne emocje wzbudziły zdjęcia, na których widać znane postaci w towarzystwie Epsteina i Ghislaine Maxwell.

Wielu komentatorów podkreśla, że publikacja akt była długo wyczekiwana przez opinię publiczną, zwłaszcza przez tych, którzy wierzą, że dokumenty mogą ujawnić skalę i mechanizmy działania siatki przestępczej, którą miał kierować Epstein. Jednak pierwsze analizy udostępnionych materiałów wskazują, że nie zawierają one wielu przełomowych informacji, a najbardziej kontrowersyjne treści mogły zostać celowo ukryte lub usunięte.

Kim był Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein przez lata był znanym finansistą, utrzymującym kontakty z wieloma wpływowymi osobami ze świata polityki, biznesu i show-biznesu. W 2008 roku został skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji.

W 2019 roku, oczekując na proces federalny w związku z poważniejszymi zarzutami, Epstein został znaleziony martwy w celi - oficjalnie uznano, że popełnił samobójstwo. Jego partnerka, Ghislaine Maxwell, została skazana za współudział w organizowaniu siatki wykorzystywania nieletnich.

Sprawa Jeffreya Epsteina od lat budzi ogromne emocje i kontrowersje, nie tylko ze względu na skalę przestępstw, ale także powiązania finansisty z najważniejszymi postaciami amerykańskiej polityki. Donald Trump, który przez lata był znajomym Epsteina, twierdził, że zerwał z nim kontakty z powodu jego "chorego zachowania". W ostatnich dniach prezydent podkreślał, że nie ma nic do ukrycia, a sprawa dotyczy głównie środowisk demokratycznych.