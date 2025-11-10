Groźba zwolnień grupowych wisi nad międzynarodowym zakładem zajmującym się produkują pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych w Częstochowie. Jak ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek, zwolnienia mają się zacząć na początku przyszłego roku. Na środę natomiast zapowiadane jest kolejne spotkanie przedstawicieli załogi i pracodawcy w tej sprawie.

Nawet 225 osób może stracić pracę w konsekwencji zwolnień grupowych w firmie zajmującej się produkcją m.in. pasów bezpieczeństwa (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

W sumie, jak wynika z informacji dziennikarza RMF FM Marcina Buczka, stracić pracę ma 225 osób. Mowa tu o ponad 160 pracownikach z działu produkcji i przeszło 60 z działów pomocniczych i nieprodukcyjnych - to blisko 7 procent całej załogi.

Wypowiadanie i rozwiązywanie umów ma ruszyć w styczniu 2026 roku i potrwa do września. Zaplanowane na środę spotkanie przedstawicieli pracowników z pracodawcą ma dotyczyć m.in. wspólnego opracowania projektu porozumienia w sprawie przeprowadzenia procedury grupowych zwolnień.

Pracodawca decyzję o grupowych zwolnieniach argumentuje trudną sytuacją na międzynarodowym rynku motoryzacyjnym.

Z tego też powodu w przyszłym roku planowane jest m.in. zmniejszenie produkcji, a to z kolei powoduje konieczność zredukowania części załogi.