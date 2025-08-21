Wtorkowy lot Delta Air Lines z Orlando do Austin-Bergstrom w Teksasie na długo pozostanie w pamięci pasażerów. Podczas rejsu na pokładzie Boeinga 737 doszło do poważnej awarii – jedna z klap lewego skrzydła częściowo się oderwała. Pasażerowie początkowo sądzili, że mają do czynienia jedynie z silnymi turbulencjami. Prawda okazała się jednak znacznie bardziej niepokojąca.

Samolot linii Delta Airlines / Shutterstock

Na pokładzie samolotu znajdowało się 62 pasażerów oraz sześciu członków załogi. W pewnym momencie maszyna zaczęła się gwałtownie trząść.

Jak relacjonuje jedna z pasażerek, Shanila Arif, początkowo nikt nie podejrzewał, że dzieje się coś poważnego. Uznaliśmy, że to poważne turbulencje - mówiła kobieta cytowana przez CNN. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy pasażerka siedząca przed nią zauważyła coś niepokojącego za oknem.

Odsłoniłam okno i się przestraszyłam - relacjonuje Arif. Jak się okazało, jedna z klap skrzydła była wyraźnie uszkodzona i częściowo oderwana. Przerażona kobieta nagrała film, na którym widać, jak fragment klapy niebezpiecznie odstaje od skrzydła.

Obawy pasażerki były uzasadnione - jeśli oderwany element całkowicie odpadłby w trakcie lotu, mógłby uderzyć w ogon maszyny i doprowadzić do katastrofy.