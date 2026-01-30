30-letni Steven Rivers, podejrzany o brutalne przestępstwo wobec studentki, usłyszał kolejne zarzuty. Podczas konwojowania do aresztu mężczyzna złapał za pośladki policjantkę. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery.

Steven Rivers w sądzie

30-letni Steven Rivers, podejrzany o napaść seksualną na studentkę, dopuścił się napaści na policjantkę podczas transportu do aresztu.

Incydent został zarejestrowany przez kamery.

Do incydentu doszło w środę rano, gdy Rivers - skuty kajdankami i ubrany w więzienny kombinezon - był prowadzony do pojazdu, który miał przewieźć go do zakładu karnego. W pewnym momencie wyciągnął rękę i dopuścił się napaści na funkcjonariuszkę.

Dzień wcześniej policja potwierdziła, że materiał DNA Stevena Riversa pasuje do próbek zabezpieczonych po ataku seksualnym na studentkę. Mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwa o charakterze seksualnym i opuścił więzienie w grudniu 2025 roku.

Obecnie Rivers odpowiada m.in. za usiłowanie napaści na funkcjonariusza policji, a także za wcześniejsze zarzuty związane z atakiem na studentkę.

Sędzia uznała, że mężczyzna stanowi poważne zagrożenie dla kobiet i zdecydowała o podwyższeniu kaucji. Policja nie wyklucza, że ofiar może być więcej.