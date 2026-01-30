30-letni Steven Rivers, podejrzany o brutalne przestępstwo wobec studentki, usłyszał kolejne zarzuty. Podczas konwojowania do aresztu mężczyzna złapał za pośladki policjantkę. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery.

  • 30-letni Steven Rivers, podejrzany o napaść seksualną na studentkę, dopuścił się napaści na policjantkę podczas transportu do aresztu.
  • Incydent został zarejestrowany przez kamery.
  • Najnowsze informacje ze świata i z kraju znajdziesz na rmf24.pl.

Zobacz również:

Do incydentu doszło w środę rano, gdy Rivers - skuty kajdankami i ubrany w więzienny kombinezon - był prowadzony do pojazdu, który miał przewieźć go do zakładu karnego. W pewnym momencie wyciągnął rękę i dopuścił się napaści na funkcjonariuszkę.

Dzień wcześniej policja potwierdziła, że materiał DNA Stevena Riversa pasuje do próbek zabezpieczonych po ataku seksualnym na studentkę. Mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwa o charakterze seksualnym i opuścił więzienie w grudniu 2025 roku.

Obecnie Rivers odpowiada m.in. za usiłowanie napaści na funkcjonariusza policji, a także za wcześniejsze zarzuty związane z atakiem na studentkę.

Sędzia uznała, że mężczyzna stanowi poważne zagrożenie dla kobiet i zdecydowała o podwyższeniu kaucji. Policja nie wyklucza, że ofiar może być więcej.

Nagrania z kamer: zatrzymanie na terenie uniwersytetu

Steven Rivers został zatrzymany we wtorek po tym, jak śledczy powiązali go z napaścią seksualną na studentkę. Doszło do niej w niedzielę na kampusie Uniwersytetu Florida Memorial. Monitoring miał zarejestrować, jak mężczyzna przeskakuje ogrodzenie, aby dostać się na teren uniwersytetu, a następnie podchodzi do ofiary i dopuszcza się napaści.

Podczas transportu do aresztu zatrzymany próbował chwycić policjantkę za pośladki, co poskutkowało dodatkowym zarzutem.

Podczas posiedzenia sądu sędzia hrabstawa Miami-Dade Mindy Glazer ustaliła kaucję na 500 tysięcy dolarów.

Jest on ogromnym zagrożeniem dla społeczności oraz kobiet w hrabstwie Miami-Dade, biorąc pod uwagę jego przeszłość kryminalną - powiedziała sędzia.

Sąd zakazał Riversowi kontaktowanie się z ofiarą oraz pojawianie się na terenie Uniwersytetu Florida Memorial.

Podczas rozprawy ujawniono, że mężczyzna opuścił więzienie 11 grudnia 2025 roku po odbyciu niemal dwóch lat kary za publiczne nieobyczajne zachowanie o charakterze seksualnym. Wcześniej był również skazywany m.in. za uporczywe nękanie oraz kradzież.