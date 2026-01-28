Podczas spotkania z wyborcami w Minneapolis kongresmenka Ilhan Omar została zaatakowana przez mężczyznę, który rozpylił na nią nieznaną substancję. Sprawca został natychmiast obezwładniony i zatrzymany przez policję. Zidentyfikowano go jako Anthony'ego Kazmierczaka.

Próba ataku na kongresmenkę Ilhan Omar. Sprawcą Kazmierczak / OCTAVIO JONES/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Ilhan Omar to amerykańska polityczka somalijskiego pochodzenia, członkini Partii Demokratycznej, reprezentująca stan Minnesota w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Urodziła się w 1982 roku w Mogadiszu, stolicy Somalii. W wieku 12 lat wyemigrowała z rodziną do Stanów Zjednoczonych, uciekając przed wojną domową.

Omar jest jedną z pierwszych muzułmanek wybranych do amerykańskiego Kongresu oraz pierwszą kobietą pochodzenia somalijskiego, która objęła to stanowisko. Znana jest z zaangażowania w kwestie praw człowieka, polityki imigracyjnej, walki z dyskryminacją oraz poparcia dla progresywnych reform społecznych i gospodarczych.

Atak podczas burzliwego spotkania

Do incydentu doszło podczas spotkania Ilhan Omar z mieszkańcami Minneapolis, gdzie tematem były m.in. działania federalnych służb imigracyjnych, w tym ostatnie wydarzenia, w których zginęli zabici przez mundurowych pielęgniarz Alex Pretti i matka trójki dzieci Renee Good .

W trakcie wydarzenia mężczyzna podszedł do kongresmenki i rozpylił na nią nieznaną ciecz za pomocą strzykawki. Na sali wyczuwalny był silny, octowy zapach, a substancja miała jasnobrązowy kolor.

Napastnik został natychmiast obezwładniony przez obecnych i zatrzymany przez policję. Zidentyfikowano go jako 55-letniego Anthony’ego Kazmierczaka. Został oskarżony o napaść trzeciego stopnia.

Nie podano jeszcze, czym dokładnie była rozpylona substancja, ale nikt z obecnych nie doznał poważnych obrażeń.

Ilhan Omar kontynuowała spotkanie przez kolejne 25 minut, podkreślając, że nie da się zastraszyć. Po wydarzeniu napisała w mediach społecznościowych: "Wszystko ze mną w porządku. Jestem ocalałą, więc taki drobny prowokator mnie nie powstrzyma".

Atak został potępiony przez polityków obu partii. Gubernator Minnesoty Tim Walz wyraził ulgę, że Omar jest bezpieczna, i wezwał do zakończenia politycznej przemocy. Również republikańska kongresmenka Nancy Mace podkreśliła, że żaden polityk nie powinien być narażony na fizyczne ataki.

Burmistrz Minneapolis Jacob Frey nazwał incydent "niedopuszczalnym" i podziękował policji za szybką reakcję.

Próba ataku na kongresmenkę Ilhan Omar. Polityk przemawiała dalej / Nur Photo/East News

Kim jest Anthony Kazmierczak?

Anthony Kazmierczak został zidentyfikowany przez policję jako sprawca ataku. Według dostępnych informacji, nie jest on znany z wcześniejszych poważnych przestępstw. Motywy jego działania nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione przez śledczych.

Jak informuje amerykański Newsweek Kazmierczaka dwukrotnie skazano za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Z akt sprawy rozwodowej z 2017 roku wynika, że ma dwoje dzieci, nie pracował i pobierał świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Wniosek o upadłość złożony przez Kazmierczaka w trzecim okręgu Minnesoty w styczniu 2019 roku wykazał, że miał on długi kredytowe, medyczne i prawne.

CNN donosi, że profil Kazmierczaka na Facebooku zawiera wpisy z ostrą krytyką demokratów - zwłaszcza Joe Bidena i Kamali Harris.