14-latek podejrzany o udział w napaści z maczetą został zatrzymany przez policjantów z warszawskiej Pragi Północ. Chodzi o wczorajszy rozbój na 16-latku. Napastnicy napadli, okaleczyli i okradli go w Parku Bródnowskim. Trwają poszukiwania drugiego napastnika.

14-latek wpadł w mieszkaniu na warszawskiej Białołęce. Policjanci znaleźli też maczetę najpewniej użytą podczas napaści.

Do zdarzenia doszło we wtorek, tuż przed godziną 22:00, w okolicach Parku Bródnowskiego. Dwóch młodych mężczyzn podeszło do 16-latka i przy użyciu maczety zastraszyło go. Jeden z napastników ranił chłopaka w nogę, po czym sprawcy zabrali mu saszetkę, w której znajdowały się m.in. dokumenty i gotówka, a następnie uciekli z miejsca zdarzenia.

Chłopak sam zadzwonił na numer alarmowy. Na miejsce przybył również jego ojciec.

Ze względu na odniesione obrażenia, ratownicy medyczni zdecydowali o przewiezieniu 16-latka do szpitala.

Policjanci w poszukiwaniach napastników wykorzystywali psa tropiącego. Udało im się też odnaleźć kamerę monitoringu, która zarejestrowała całe zajście.