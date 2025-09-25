Dramat w hotelu w niewielkiej wiosce rybackiej Kalives na Krecie: dwumiesięczne dziecko zmarło podczas snu. Rodzice, obywatele Finlandii, są podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci.

Niemowlę z Finlandii zmarło na Krecie. Dramat rodziców (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę rano 21 września w hotelu w miejscowości Kalives na północy Krety, greckiej wyspy na Morzu Śródziemnym. Dwumiesięczne niemowlę z Finlandii, przebywające z rodzicami na wakacjach, zostało znalezione nieprzytomne w łóżku, w którym spało razem z 28-letnią matką i 26-letnim ojcem. Z doniesień mediów wynika, że rodzina poprzedniego wieczoru uczestniczyła w weselu.

Rodzice natychmiast wezwali służby ratunkowe, jednak mimo reanimacji i przewiezienia dziecka do ośrodka zdrowia w Vamos, a następnie do szpitala w Chanii, lekarze stwierdzili jego zgon. Wstępne ustalenia lokalnego koronera wskazują na uduszenie jako prawdopodobną przyczynę śmierci.

Według greckich mediów, m.in. portalu Iefimerida, dziecko mogło udusić się podczas snu pomiędzy rodzicami. Ostateczną przyczynę zgonu ma potwierdzić sekcja zwłok.

Wszczęto śledztwo

Grecka policja wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Rodzice niemowlęcia, wstrząśnięci tym, co się stało, zostali na krótko zatrzymani przez policję i poddani testom na obecność środków odurzających. Następnego dnia ich jednak zwolniono.

Policja potwierdziła, że nie ma przesłanek wskazujących na celowe działanie. Prokuratura postawiła obywatelom Finlandii zarzuty, jednak ostateczna kwalifikacja prawna zależeć będzie od wyników śledztwa i raportu z sekcji zwłok.

Fińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że monitoruje sprawę. Zarówno greckie, jak i fińskie władze nie ujawniają tożsamości dziecka ani rodziców, powołując się na przepisy o ochronie danych osobowych. Wyniki sekcji zwłok oraz badań toksykologicznych będą kluczowe dla dalszego przebiegu postępowania. Na razie nie ogłoszono daty ewentualnych rozpraw sądowych.

Kalives - popularna wśród Finów miejscowość

Kalives to niewielka, licząca około 1,5 tys. mieszkańców wioska rybacka, położona 20 km na wschód od Chanii. Miejscowość cieszy się popularnością wśród fińskich turystów, znana jest z tradycyjnego charakteru, wąskich uliczek i plaż.