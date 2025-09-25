Amerykańskie władze przekazały prezydentowi Donaldowi Trumpowi informacje o przygotowaniach Ukrainy do nowej ofensywy przeciwko wojskom rosyjskim. Ze źródeł "Wall Street Journal" wynika, że Kijów będzie potrzebował wsparcia wywiadowczego ze strony Stanów Zjednoczonych.

Ukraina planuje nową ofensywę i potrzebuje do tego wsparcia wywiadowczego Stanów Zjednoczonych (zdjęcie ilustracyjne) / GENYA SAVILOV/AFP / East News

"Wall Street Journal" poinformował, że ostatnie dni Donald Trump spędził w otoczeniu przedstawicieli administracji, którzy od dawna opowiadają się za bardziej zdecydowanym wsparciem dla Ukrainy. Wśród nich znaleźli się m.in. specjalny wysłannik ds. Ukrainy Keith Kellogg oraz nowy ambasador USA przy ONZ Mike Waltz.

Dziennik podał, powołując się na źródła, że rozmówcy amerykańskiego przywódcy przedstawili mu aktualną sytuację na froncie, podkreślając, że postępy sił rosyjskich są nieznaczne. Mało tego - prezydent USA został również poinformowany o planowanej ukraińskiej ofensywie, która będzie wymagała amerykańskiego wsparcia wywiadowczego. Więcej informacji na ten temat nie podano.

Dlaczego Trump zmienił retorykę?

We wtorek, po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przy okazji 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, Donald Trump wyraził przekonanie, że Ukraina - przy wsparciu Unii Europejskiej - jest w stanie odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie.

Przedstawiciele amerykańskich władz, na których powołuje się "Wall Street Journal", podkreślają, że celem ostatnich działań jest wywarcie presji na Władimira Putina, by skłonić go do zawarcia porozumienia. Od czasu spotkania liderów na Alasce nie odnotowano w tej sprawie postępów.

Gazeta zwraca uwagę, że zmiana tonu wypowiedzi amerykańskiego prezydenta nastąpiła w kontekście niepowodzeń Rosji na froncie, spowolnienia rosyjskiej gospodarki oraz skoordynowanych działań prezydenta Ukrainy, mających na celu pozyskanie poparcia USA.

Urzędnicy cytowani przez "Wall Street Journal" podkreślają, że zmiana dotyczy jedynie retoryki prezydenta, a nie realnej polityki. Trump nadal zezwala na sprzedaż broni Ukrainie, jednak ogranicza użycie amerykańskiego uzbrojenia do ataków na terytorium Rosji.