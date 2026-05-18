​Rząd pracuje nad istotnymi zmianami w przepisach dotyczących dowodów osobistych. Nowe regulacje - jeśli wejdą w życie - mogą wydłużyć okres ważności dokumentu dla seniorów 70 plus do 15 lat, co może ograniczyć liczbę wizyt w urzędach i uprościć formalności. Zmiany mogą objąć ponad 3,4 miliona Polaków. Sprawę opisał "Dziennik Gazeta Prawna".

Dowód osobisty dla seniorów - dłuższa ważność dokumentu?

Osoby, które ukończyły 70 lat, mogłyby korzystać z dowodu osobistego ważnego aż przez 15 lat - wynika z projektowanych przez rząd regulacji. Obecnie dokument ten dla dorosłych jest ważny przez 10 lat, po czym konieczna jest jego wymiana w urzędzie.

Nowe przepisy mają na celu ograniczenie liczby procedur administracyjnych oraz zmniejszenie obciążenia zarówno dla seniorów, jak i dla urzędów. Jeśli zmiany wejdą w życie, obejmą ponad 3,4 mln osób.

Funkcje elektroniczne dowodu - ważność krótsza niż dokumentu

Warto jednak pamiętać, że choć sam dowód osobisty miałby być ważny przez 15 lat, to jego funkcje elektroniczne, takie jak podpis osobisty czy możliwość elektronicznej identyfikacji, wygasną po upływie 10 lat.

Oznacza to, że po tym czasie, jeśli senior chciałby dalej korzystać z tych udogodnień, konieczna będzie wymiana dokumentu.

Planowane ułatwienia dla seniorów

Nowelizacja przewiduje także inne udogodnienia. Seniorzy mogliby odebrać nowy dowód osobisty nie tylko w urzędzie, w którym złożyli wniosek, ale również w dowolnym innym urzędzie gminy. To rozwiązanie szczególnie ważne dla osób, które czasowo przebywają poza miejscem zamieszkania.

Obecnie projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania. Nowe regulacje nie obejęłyby dokumentów wydanych wcześniej - dotychczasowe dowody zachowają ważność do daty wskazanej na dokumencie i będą wymieniane na dotychczasowych zasadach. O sprawie pisał "Dziennik Gazeta Prawna".