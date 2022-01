​Administracja prezydenta USA Joe Bidena byłaby w stanie rozważyć ograniczenie obecności swoich wojsk z flanki wschodniej, m.in. z Polski, jeśli Rosja zdecydowałaby się na "proporcjonalne" działania - informuje NBC News, powołując się na urzędników powiązanych z amerykańską władzą.

Od jesieni pojawiają się doniesienia, że przy granicy z Ukrainą zbierają się rosyjskie wojska, co niepokoi nie tylko Kijów, ale także Waszyngton. Kreml z kolei tłumaczy, że niepokoi się obecnością wojsk NATO na wschodniej flance.

Amerykanie rozważają sankcje, w tym m.in. uderzenie w projekt Nord Stream 2.

Jeśli Rosja zdecyduje się na wznowienie agresji przeciwko Ukrainie, gazociąg Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony - zasugerował w ostatnich dniach szef dyplomacji USA Antony Blinken.

Jednak, jak podaje NBC News, rozważane są także działania mogące "rozładować napięcie". Administracja Joe Bidena byłaby skłonna podjąć negocjacje dotyczące różnych planów, jeśli tylko Rosja zgodziłaby się na ograniczenie swojej obecności militarnej w regionie.

NBC News informuje, powołując się na obecnych i byłych członków administracji, że Stany Zjednoczone mogłyby doprowadzić do zmian w kwestii rozłożenia swoich wojsk w Europie, jeśli Rosja podjęłaby proporcjonalne działania. Urzędnicy podkreślają, że samo wycofanie przez Rosję żołnierzy z Ukrainy nie byłoby "wystarczające".

Po tym, jak Rosja zajęła ukraiński Krym w 2014 roku Amerykanie oraz inne kraje NATO wysłały wojska do Europy Wschodniej. Obecnie ok. 6 tys. żołnierzy USA jest w regionie, z czego ok. 4 tys. w Polsce.

Administracja zdaje sobie sprawę, że jakiekolwiek zmiany mogłyby zaniepokoić państwa NATO w regionie, czyli Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. We wszelkich negocjacjach co do wycofywania kontyngentu z Europy Środkowej i Wschodniej powinny uczestniczyć kraje, które to dotknie - powiedział NBC News William Taylor, były ambasador USA na Ukrainie.

Taylor stwierdził, że w negocjacjach jest ważne podjęcie kroków zmierzających do uzyskania pewności, że żaden z krajów nie zamierza zaatakować drugiego. Oprócz możliwego ograniczenia wojsk, na liście zmian mogłyby się znaleźć m.in. dzielenie się informacjami o ćwiczeniach w strategicznych regionach i wysyłanie obserwatorów.

Droga dyplomatyczna to oczywiście tylko jedna z opcji. Administracja Bidena przygotowuje się także na scenariusz rosyjskiej ofensywy militarnej. USA rozważa wysłanie sprzętu wojskowego na Ukrainę, w tym pocisków ziemia-powietrze Stinger. Taką pomoc od Amerykanów stara się uzyskać Kijów.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Antony Blinken zadeklarował, że USA jest gotowa podjąć z Rosją rozmowy na temat “redukcji ryzyka, transparentności oraz zagrożeń nuklearnych i konwencjonalnych".