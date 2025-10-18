Kamil Stoch zajął czwarte miejsce i był najlepszym z Polaków w sobotnim konkursie Letniej Grand Prix w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w austriackim Hinzenbach. Wygrał Niemiec Philipp Raimund, przed Austriakami Danielem Tschofenigem i Janem Hoerlem.

Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

Kamil Stoch zajął czwarte miejsce w sobotnim konkursie Letniej Grand Prix w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w Hinzenbach, będąc najlepszym z Polaków.

Zwyciężył Niemiec Philipp Raimund z łączną notą 251,8 pkt po skokach na 89,5 m i 91,5 m.

W konkursie wystartowało sześciu Polaków, czterech awansowało do drugiej serii: Dawid Kubacki (14. miejsce), Piotr Żyła (16.), Paweł Wąsek (22.), Maciej Kot (31.), Aleksander Zniszczoł (32.).

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Kamil Stoch w pierwszej serii uzyskał 92 metry i zajmował trzecie miejsce. W drugiej wylądował pięć metrów bliżej i spadł na czwartą pozycję, uzyskując łączną notę 242,7 pkt.

Raimund po skokach na 89,5 m i 91,5 m triumfował notą 251,8 pkt. Tschofenig dwukrotnie osiągnął 92,5 m i stracił do zwycięzcy 1,5 pkt. Hoerl w pierwszej serii oddał najdłuższy skok - 94 m i był liderem. Jednak w drugiej próbie uzyskał 88,5 m i notą 248,4 pkt uplasował się na trzeciej pozycji.

W sobotnim konkursie startowało sześciu Polaków i czterech z nich awansowało do drugiej serii. Dawid Kubacki był 14., Piotr Żyła - 16., Paweł Wąsek - 22., Maciej Kot - 31., a tuż za nim uplasował się Aleksander Zniszczoł.

Liderem klasyfikacji LGP z dorobkiem 362 pkt pozostaje Austriak Niklas Bachlinger, który nie startuje w Hinzenbach. Raimund po sobotnim zwycięstwie ma 360 pkt i awansował na drugie miejsce, a trzeci jest Japończyk Sakutaro Kobayashi - 357 pkt.

Najlepsi z Polaków - Kubacki i Stoch - mają po 279 pkt i plasują się ex aequo na piątej pozycji.

Drugi indywidualny konkurs w Hinzenbach odbędzie się w niedzielę o godzinie 13.45. Kwalifikacje rozpoczną się o 12.15.

Wyniki sobotniego konkursu:

1. Philipp Raimund (Niemcy) 251,8 pkt (89,5 m/91,5 m)

2. Daniel Tschofenig (Austria) 250,3 (92,5/92,5)

3. Jan Hoerl (Austria) 248,4 (94,0/88,5)

4. Kamil Stoch (Polska) 242,7 (92,0/87,0)

5. Clemens Leitner (Austria) 235,7 (89,5/87,5)

6. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 235,4 (87,5/89,0)

...

14. Dawid Kubacki (Polska) 226,4 (85,0/89,0)

16. Piotr Żyła (Polska) 217,2 (85,5/86,0)

22. Paweł Wąsek (Polska) 214,3 (81,0/89,0)

31. Maciej Kot (Polska) 101,2 (83,5)

32. Aleksander Zniszczoł (Polska) 100,1 (82,0)

Klasyfikacja LGP (po 9 z 11 indywidualnych konkursów):

1. Niklas Bachlinger (Austria) 362 pkt

2. Philipp Raimund (Niemcy) 360

3. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 357

4. Naoki Nakamura (Japonia) 306

5. Kamil Stoch (Polska) 279

. Dawid Kubacki (Polska) 279

7. Maciej Kot (Polska) 203

...

14. Piotr Żyła (Polska) 163

19. Aleksander Zniszczoł (Polska) 116

66. Paweł Wąsek (Polska) 15

