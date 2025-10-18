Kamil Stoch zajął czwarte miejsce i był najlepszym z Polaków w sobotnim konkursie Letniej Grand Prix w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w austriackim Hinzenbach. Wygrał Niemiec Philipp Raimund, przed Austriakami Danielem Tschofenigem i Janem Hoerlem.
- Kamil Stoch zajął czwarte miejsce w sobotnim konkursie Letniej Grand Prix w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w Hinzenbach, będąc najlepszym z Polaków.
- Zwyciężył Niemiec Philipp Raimund z łączną notą 251,8 pkt po skokach na 89,5 m i 91,5 m.
- W konkursie wystartowało sześciu Polaków, czterech awansowało do drugiej serii: Dawid Kubacki (14. miejsce), Piotr Żyła (16.), Paweł Wąsek (22.), Maciej Kot (31.), Aleksander Zniszczoł (32.).
Kamil Stoch w pierwszej serii uzyskał 92 metry i zajmował trzecie miejsce. W drugiej wylądował pięć metrów bliżej i spadł na czwartą pozycję, uzyskując łączną notę 242,7 pkt.
Raimund po skokach na 89,5 m i 91,5 m triumfował notą 251,8 pkt. Tschofenig dwukrotnie osiągnął 92,5 m i stracił do zwycięzcy 1,5 pkt. Hoerl w pierwszej serii oddał najdłuższy skok - 94 m i był liderem. Jednak w drugiej próbie uzyskał 88,5 m i notą 248,4 pkt uplasował się na trzeciej pozycji.
W sobotnim konkursie startowało sześciu Polaków i czterech z nich awansowało do drugiej serii. Dawid Kubacki był 14., Piotr Żyła - 16., Paweł Wąsek - 22., Maciej Kot - 31., a tuż za nim uplasował się Aleksander Zniszczoł.
Liderem klasyfikacji LGP z dorobkiem 362 pkt pozostaje Austriak Niklas Bachlinger, który nie startuje w Hinzenbach. Raimund po sobotnim zwycięstwie ma 360 pkt i awansował na drugie miejsce, a trzeci jest Japończyk Sakutaro Kobayashi - 357 pkt.
Najlepsi z Polaków - Kubacki i Stoch - mają po 279 pkt i plasują się ex aequo na piątej pozycji.
Drugi indywidualny konkurs w Hinzenbach odbędzie się w niedzielę o godzinie 13.45. Kwalifikacje rozpoczną się o 12.15.
1. Philipp Raimund (Niemcy) 251,8 pkt (89,5 m/91,5 m)
2. Daniel Tschofenig (Austria) 250,3 (92,5/92,5)
3. Jan Hoerl (Austria) 248,4 (94,0/88,5)
4. Kamil Stoch (Polska) 242,7 (92,0/87,0)
5. Clemens Leitner (Austria) 235,7 (89,5/87,5)
6. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 235,4 (87,5/89,0)
...
14. Dawid Kubacki (Polska) 226,4 (85,0/89,0)
16. Piotr Żyła (Polska) 217,2 (85,5/86,0)
22. Paweł Wąsek (Polska) 214,3 (81,0/89,0)
31. Maciej Kot (Polska) 101,2 (83,5)
32. Aleksander Zniszczoł (Polska) 100,1 (82,0)
1. Niklas Bachlinger (Austria) 362 pkt
2. Philipp Raimund (Niemcy) 360
3. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 357
4. Naoki Nakamura (Japonia) 306
5. Kamil Stoch (Polska) 279
. Dawid Kubacki (Polska) 279
7. Maciej Kot (Polska) 203
...
14. Piotr Żyła (Polska) 163
19. Aleksander Zniszczoł (Polska) 116
66. Paweł Wąsek (Polska) 15