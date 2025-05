Zawieszone loty do Tel Awiwu

Lufthansa ogłosiła przedłużenie zawieszenia lotów do Izraela do najbliższej niedzieli (do Grupy Lufthansa należą również linie lotnicze SWISS, Austrian Airlines i Brussels Airlines), Wizz Air wstrzymał swoje rejsy do czwartku, a Ryanair - do wtorku. Loty do Izraela odwołały też m.in. amerykańskie linie Delta i United, British Airways czy Air France. Wszystkie te decyzje podjęto w trosce o bezpieczeństwo pasażerów.

Sytuacja jest dynamiczna, a linie lotnicze na bieżąco monitorują rozwój wydarzeń, aby dostosować swoje działania do panujących warunków.

Huti uderzyli w Izrael. Rakieta spadła w pobliżu lotniska

Lotnisko Ben Guriona jest głównym międzynarodowym portem lotniczym Izraela. Huti, wspierani przez Iran od wybuchu wojny w Strefie Gazy, atakują Izrael rakietami i dronami. Ich celem od początku było zbombardowanie lotniska Ben Guriona.

W niedzielę rakieta wystrzelona przez rebeliantów Huti z Jemenu uderzyła w okolice lotniska (pocisk uderzył w zagajnik przylegający do jednej z dróg technicznych zlokalizowanych na terenie lotniska Ben Guriona), w wyniku czego lekko rannych zostało kilka osób. Siły zbrojne Izraela podjęły kilka prób przechwycenia pocisku. Lotnictwo prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić, dlaczego nie udało się zestrzelić rakiety.

Premier Benjamin Netanjahu zapowiedział w niedzielę odwet na Huti. W poniedziałek wieczorem armia poinformowała, że zbombardowała kontrolowany przez rebeliantów port Hudajda. Z kolei Huti ogłosili w niedzielę, że obejmą Izrael "blokadą powietrzną" i ostrzegli zagraniczne linie lotnicze, by zawiesiły ruch do tego państwa.

Opracowanie: Piotr Parzysz