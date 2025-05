Linie lotnicze Lufthansa, Delta, British Airways i Air India poinformowały w niedzielę po południu, że ze względu na bezpieczeństwo pasażerów zawieszają połączenia z Tel Awiwem. Odwołane zostały także niedzielne rejsy samolotów PLL LOT z Warszawy i Krakowa do Tel Awiwu. Decyzje takie podjęto po ataku rebeliantów Huti na lotnisko Ben Guriona, którego okolice zostały trafione rakietą balistyczną.

Podróżni czekają przy swoich bagażach na izraelskim lotnisku Ben Gurion / JACK GUEZ/AFP/East News / East News

Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów kilka linii lotniczych na świecie, w tym polskie, podjęło decyzje o zawieszeniu lotów do Tel Awiwu. Rakieta balistyczna wystrzelona z Jemenu uderzyła wcześniej w niedzielę w okolice lotniska Ben Guriona w środkowym Izraelu.

Odwołane loty z Polski

Z powodu ataku rakietowego na lotnisko Ben Guriona odwołane zostały niedzielne rejsy samolotów PLL LOT z Warszawy i Krakowa do Tel Awiwu - poinformował rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski.

Decyzję o późniejszych lotach do Izraela przewoźnik ma podjąć po analizie sytuacji pod kątem bezpieczeństwa.Węgierski Wizz Air ogłosił, że wstrzymuje wszystkie loty do Tel Awiwu na 48 godzin, do wtorkowego poranka.

Zawieszone loty z innych krajów

Grupa Lufthansa, do której należą też austriackie oraz szwajcarskie linie lotnicze, a także tani przewoźnicy jak Eurowings oraz udziały we włoskich liniach ITA Airways, przekazała, że zawiesza połączenia z lotniskiem Ben Guriona do wtorku.

Również do wtorku wstrzymane zostały "w trybie natychmiastowym" loty Air India do Tel Awiwu - przekazały indyjskie linie lotnicze.

Amerykańska Delta odwołała niedzielne i poniedziałkowe połączenia między portem Ben Guriona a nowojorskim lotniskiem JFK.

British Airways zawiesza loty do Tel Awiwu do środy.

Swoje połączenia czasowo zawiesiły też m.in. linie Iberia, Ryanair, Air Canada, Nippon Airway i Azerbaijan Airlines.

Huti uderzyli w Izrael. Rakieta spadła w pobliżu lotniska

Wcześniej w niedzielę rakieta balistyczna wystrzelona z Jemenu uderzyła w okolice lotniska Ben Guriona w środkowym Izraelu .

Kilka osób zostało lekko rannych. Na około pół godziny wstrzymano operacje lotnicze.