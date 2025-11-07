Ukraina została wybrana do Rady Wykonawczej UNESCO na lata 2025-2029, uzyskując największą liczbę głosów - poinformował w piątek Wołodymyr Zełenski. "Nie ma alternatywy dla pokoju. Czas, by Moskwa to zrozumiała" - powiedział ukraiński prezydent.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / AFP/EAST NEWS

Ukraina została wybrana do Rady Wykonawczej UNESCO na lata 2025-2029, zdobywając najwyższą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów.

Informację o sukcesie przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski, podkreślając, że Ukraina wykorzysta możliwości UNESCO do ochrony kultury, ludzi oraz przeciwdziałania rosyjskiej agresji.

W wyborach Ukraina, Rumunia i Mołdawia wyprzedziły Rosję, która już drugi raz z rzędu nie weszła w skład Rady Wykonawczej UNESCO.

"Wraz z Rumunią i Mołdawią wyprzedziliśmy Rosję; już drugi raz z rzędu Moskwa przegrała wybory i nie wejdzie w skład Rady" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Podziękował również państwom członkowskim UNESCO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury), które poparły kandydaturę Ukrainy.

"Wraz z partnerami wykorzystamy wszystkie możliwości, jakie daje UNESCO, aby odbudowywać życie, chronić naszą kulturę, dziedzictwo i ludzi. Dopilnujemy, by wszelkie formy rosyjskiej agresji - czy to wojennej, czy hybrydowej - spotkały się z odpowiednim oporem. Nie ma alternatywy dla pokoju. Czas, by Moskwa to zrozumiała" - dodał prezydent.

Jak podano wcześniej, 9 października Rada Wykonawcza UNESCO podjęła decyzję o przedłużeniu monitoringu sytuacji na okupowanym przez Rosję Krymie.

Delegacja Czech odczytała oświadczenie w imieniu 44 państw członkowskich UNESCO, w którym potępiono działania Rosji na okupowanym Krymie: prześladowania Tatarów krymskich, likwidację edukacji w języku ukraińskim, niszczenie zabytków religijnych i kulturowych, a także szkody wyrządzone środowisku przez nieodpowiedzialną działalność Rosji. Delegacje Litwy, Turcji, Niemiec, Albanii i Chile wystąpiły z osobnymi oświadczeniami, w których poparły suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy oraz potępiły naruszenia prawa międzynarodowego i praw człowieka przez Rosję na okupowanym Krymie.

Stały przedstawiciel Ukrainy przy UNESCO, ambasador Wadym Omelczenko, w swoim oświadczeniu podkreślił znaczenie kontynuacji monitoringu w dziedzinach objętych mandatem UNESCO, aby utrzymać międzynarodową uwagę na sytuacji na okupowanym półwyspie i przeciwdziałać naruszeniom prawa międzynarodowego ze strony Rosji.