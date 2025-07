Premier Litwy Gintautas Paluckas podał się do dymisji - poinformował prezydent tego kraju prezydent Gitanas Nauseda. Decyzja ma związek ze śledztwem dotyczącym korupcji. Na rezygnacje szefa rządu naciskała jedna z mniejszych partii, wchodzących w skład koalicji rządzącej.

Premier Litwy Gintautas Paluckas podał się do dymisji. / Shutterstock

Media w czwartek obiegła niespodziewana decyzja szefa litewskiego rządu.

Prezydent Litwy potwierdza: premier Paluckas zrezygnował

W związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym korupcji Gintautas Paluckas zrezygnował z pełnienia funkcji premiera Litwy, o czym poinformował prezydent kraju Gitanas Nauseda, cytowany przez agencje AP. Informacje te potwierdził także, cytowany przez agencję Reutera, rzecznik dotychczasowego premiera Litwy.

O swojej decyzji litewski premier poinformował w oświadczeniu opublikowanym przez Litewską Partię Socjaldemokratyczną, której jest liderem.

Kulisy dymisji

Dymisje premiera Litwy poprzedziły zapowiedzi jednej z mniejszych partii, należącej do litewskiego rządu, która zagroziła opuszczeniem koalicji, jeśli Paluckas nie zrezygnuje z funkcji premiera. Jak informuje Reuters, miało to mieć związek z powiązaniami biznesowymi z firmą należącą do jego szwagierki.

Pod koniec czerwca dziennikarze śledczy telewizji Laisves we współpracy z centrum dziennikarstwa śledczego "Siena" ujawnili serię transakcji biznesowych ówczesnego premiera i jego powiązaniach z biznesmenem Darijusem Vilcinskasem. Chodziło m.in. o sprzedaż mieszkania, a także przejęcie zniszczonego pałacu o szacunkowej wartości 6 mln euro.