Całe ogrodzenie na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem zostanie pomalowane na czarno, by było gorętsze i utrudniało nielegalną imigrację – poinformowała we wtorek sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych Kristi Noem. Podkreśliła, że taka była prośba prezydenta Donalda Trumpa.
Tak się stanie konkretnie na prośbę prezydenta, który uważa, że jeśli w tutejszych wysokich temperaturach coś zostanie pomalowane na czarno, to będzie jeszcze gorętsze i jeszcze bardziej utrudni ludziom wspinanie się - powiedziała Noem podczas wizyty na granicy w stanie Nowy Meksyk. Urzędniczka wzięła nawet do ręki wałek malarski, by pomóc w malowaniu ogrodzenia.