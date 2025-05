W niedzielę 1 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy zaostrzające zasady dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy, uczelni oraz systemu wizowego. Jak podkreśla rząd, to kolejny krok w stronę odzyskania kontroli nad migracją i zwiększenia bezpieczeństwa obywateli.

Nowe przepisy migracyjne od 1 czerwca / Shutterstock

Cudzoziemcy, chcący studiować w Polsce, będą musieli znać język wykładowy na poziomie B2.

Starostowie wskażą zawody, w których nie będą wydawane pozwolenia na pracę dla cudzoziemców.

Ograniczony zostanie dostęp do zezwoleń na pobyt i pracę dla osób posiadających określone rodzaje wiz, co ma przeciwdziałać obchodzeniu prawa przez fikcyjnych studentów i pracowników.

Nowelizacja to element realizacji Strategii Migracyjnej przyjętej przez Radę Ministrów w październiku 2024 roku. Celem nowych regulacji jest ograniczenie nadużyć, zwiększenie przejrzystości procedur i wzmocnienie nadzoru nad procesami legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.

Wprowadzamy konkretne rozwiązania, które przeciwdziałają wykorzystywaniu systemu migracyjnego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem. Zależy nam na tym, by migracja do Polski była legalna, bezpieczna i służyła interesowi państwa - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie rządowej.

Koniec z wykorzystywaniem systemu wizowego

Nowe regulacje mają położyć kres wykorzystywaniu polskiego systemu wizowego do obchodzenia prawa. Każdy kandydat na studia w Polsce będzie musiał wykazać się znajomością języka wykładowego na poziomie co najmniej B2. Uczelnie zostaną zobowiązane do informowania właściwego konsulatu, jeśli student nie podejmie nauki. Dodatkowo, szkoły wyższe będą miały obowiązek weryfikacji kwalifikacji kandydata, a Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) będzie potwierdzać, czy kandydat zdał egzamin maturalny.

Jesteśmy otwarci na wszystkich z całego świata, którzy chcą studiować na polskich uczelniach, ale wprowadzamy wymogi, które uniemożliwią wykorzystywanie tego przez organizatorów nielegalnej imigracji - podkreślał premier.

Wprowadzony zostaje również limit przyjęć cudzoziemców na studia, aby wyeliminować tzw. fikcyjnych studentów, którzy wykorzystują uczelnie jedynie jako sposób na ominięcie procedur wizowych i podjęcie pracy.

Nowe zasady dostępu cudzoziemców do rynku pracy

Ograniczony zostanie również dostęp do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Nowe przepisy wykluczają taką możliwość w przypadku osób posiadających wizy lub dokumenty pobytowe wydane przez inne państwo członkowskie UE, a także tych, którzy uzyskali polskie wizy m.in. w celu tranzytu, udziału w imprezach kulturalnych czy sportowych lub podjęcia studiów.

Od 1 czerwca zmieniają się także zasady dostępu cudzoziemców do rynku pracy. Starostowie zyskają możliwość tworzenia list zawodów i rodzajów pracy, dla których nie będą wydawane zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców.

Nowe przepisy powinny ukrócić nadużywanie prawa do pracy w Polsce przez cudzoziemców - ocenił Prezes Rady Ministrów.

Większe uprawnienia zyskają także Wojewódzkie Urzędy Pracy, które raz na pół roku będą musiały analizować oferowane wynagrodzenia na lokalnych rynkach pracy. Wzrosną również kary za nielegalne zatrudnianie obcokrajowców.

Nowe przepisy to element szerszego planu mającego na celu uporządkowanie polityki migracyjnej. Polska - jak zapewnia rząd - pozostaje otwarta na cudzoziemców, ale tylko na jasnych, przejrzystych i uczciwych zasadach. Migracja ma być legalna, bezpieczna i odpowiadać rzeczywistym potrzebom państwa oraz rynku pracy.