MSZ zaapelowało do władz w Mińsku o uwolnienie wszystkich "więźniów sumienia", w tym dziennikarza i aktywisty polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta. Polska dyplomacja w piątą rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich u naszego wschodniego sąsiada zaznaczyła, że "potwierdza swoje poparcie dla wszystkich obywateli Białorusi, którzy dążą do przywrócenia praworządności, demokracji i poszanowania praw człowieka".

W sobotę mija pięć lat od sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi (zdjęcie z protestu, który odbył się w grudniu 2020 r. w Mińsku) / STR / PAP/EPA

W wyborach przeprowadzonych 9 sierpnia 2020 r. Aleksandr Łukaszenka oficjalnie zdobył 80,1 proc. głosów, natomiast ciesząca się dużą popularnością kandydatka opozycji demokratycznej Swiatłana Cichanouska miała zdobyć zaufanie zaledwie 10,1 proc. głosujących.

Opozycja uznała te wyniki za sfałszowane, a przez kraj przetoczyła się fala protestów z żądaniem uczciwych wyborów. Były to największe masowe protesty w historii kraju. Na wystąpienia społeczeństwa obywatelskiego władze odpowiedziały represjami na wielką skalę, w tym masowymi aresztowaniami.

MSZ zaapelowało o uwolnienie "więźniów sumienia"

W sobotę od tych wydarzeń mija równo pięć lat. Z tego powodu w Warszawie rozpocznie się dwudniowa konferencja "Nowa Białoruś", w której udział weźmie m.in. Swiatłana Cichanouska. Jest to coroczna konferencja demokratycznych sił Białorusi, które kontynuują działalność przeciwko reżimowi w Mińsku. Spotkanie ma wyznaczyć strategię opozycji na kolejny rok.

Do tego wydarzenia nawiązało również Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które w oświadczeniu zaapelowało do władz Republiki Białorusi o "powrót do wypełniania zobowiązań podjętych przez ten kraj w związku z przystąpieniem do ONZ i OBWE oraz o uwolnienie wszystkich więźniów sumienia, w tym Andrzeja Poczobuta". Dodano również, że "gest ten pomógłby odbudować zaufanie między krajami Europy Środkowo-Wschodniej i przywrócić stabilność w całym regionie".

"Białoruś należy do europejskiej rodziny narodów, a jej droga do trwałego rozwoju i dobrobytu wiedzie przede wszystkim przez Europę" - wskazało MSZ, zaznaczając, że Polska, która kieruje się zasadami wolności i solidarności, "potwierdza swoje poparcie dla wszystkich obywateli Białorusi, którzy dążą do przywrócenia praworządności, demokracji i poszanowania praw człowieka w swojej ojczyźnie".