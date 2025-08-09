Pożar w rejonie Wezuwiusza na południu Włoch. W akcji gaszenia ognia uczestniczy osiem śmigłowców i ponad 100 osób, w tym wolontariusze Obrony Cywilnej. Służby nie wykluczają podpalenia.

Pożar w rejonie Wezuwiusza / CESARE ABBATE / PAP/EPA

Strażacy od piątku walczą z pożarem w rejonie Wezuwiusza.

Jak podała w sobotę agencja Ansa, ogień rozprzestrzenia się w kilku miejscach, między innymi w rejonie miejscowości Terzigno i Boscotrecase.

W akcji gaszenia ognia na terenie parku narodowego uczestniczy osiem śmigłowców i ponad 100 osób, w tym wolontariusze Obrony Cywilnej.