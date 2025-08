Pierwsze oddziały rosyjskich żołnierzy dotarły na Białoruś, by wziąć udział manewrach wojskowych Zapad-2025. Tegoroczne wielkie rosyjsko-białoruskie ćwiczenia mają się rozpocząć we wrześniu. Co wiadomo o pierwszym wojskowym transporcie z Rosji?

Rosyjscy żołnierze maszerują podczas ceremonii otwarcia wspólnych strategicznych ćwiczeń Zapad-2021 / VADIM SAVITSKY/AFP/East News / East News We wrześniu na Białorusi odbędą się białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe Zapad-2025. Okazuje się, że pierwsze oddziały rosyjskich żołnierzy dotarły już na Białoruś. Co wiadomo o pierwszym wojskowym transporcie z Rosji? Poza żołnierzami armii Putina na Białoruś koleją dotarła także pierwsza partia sprzętu, który ma być używany podczas manewrów. Po zatrzymaniu składu na jednej ze stacji kolejowych, rosyjskich wojskowych witały chlebem i solą kobiety ubrane w tradycyjne białoruskie stroje. Głos zabrał także zastępca dowódcy północno-zachodniego dowództwa operacyjnego. Zapowiedział, że podczas wspólnych działań planowane jest "przećwiczenie form i metod wykorzystywania jednostek wojskowych w oparciu o doświadczenia współczesnych konfliktów zbrojnych". To będą pierwsze od 2021 roku manewry Zapad. Cztery lata temu wzięło w nich udział 200 tys. wojskowych, co było absolutnym rekordem. Po nich Rosja wykorzystała terytorium Białorusi do inwazji na Ukrainę. Wojska Rosji i Białorusi blisko polskiej granicy? Niedawno informowaliśmy, że - wbrew wcześniejszym zapowiedziom - Rosja i Białoruś ostrzegają, że w trakcie manewrów przesuną część pododdziałów blisko polskiej i litewskiej granicy . Decydują się na taki krok, bo - jak twierdzą - odpowiadają w ten sposób na zachowanie Polski i Litwy. Wojsko Polskie trakcie manewrów Zapad 2025 ma przeprowadzić tuż przy Grodnie ćwiczenia na skalę dywizji. Z kolei Litwini przesuną swoją brygadę "Żelazny Wilk" do Podbrodzia - 15 kilometrów od białoruskiej granicy. W tych warunkach zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia części wojsk w pobliże tych obszarów - powiedział wiceszef białoruskiego resortu obrony, zastrzegając, że chodzi o ćwiczenia o charakterze obronnym. Zobacz również: NATO reaguje na rosyjskie drony wlatujące na Litwę: Jesteśmy gotowi

