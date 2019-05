Ubiegający się o reelekcję w niedzielnych wyborach burmistrz Bari na południu Włoch Antonio Decaro zabiega o głosy przy pomocy interaktywnej gry, w której można wcielić się w jego rolę. Zadaniem gracza wyborcy jest walka z różnymi formami degradacji miasta.

Uczestnik trójwymiarowej gry "Misja: Bari" musi wirtualnie pomóc strażnikom miejskim usunąć samochody zaparkowane w niedozwolonym miejscu na nabrzeżu, zetrzeć graffiti z murów, wyrzucić porzucone worki ze śmieciami.

Grze promującej tematykę, na której koncentruje się kampania wyborcza burmistrza, towarzyszą akcenty żartobliwe i pełne autoironii, także za sprawą dialogów w miejscowym dialekcie w wykonaniu aktorów.

Bawić się w burmistrza można dzięki bezpłatnej aplikacji na smartfony oraz na profilu Decaro w mediach społecznościowych.



Taka forma kampanii wyborczej to duża nowość - podkreślają media. Wybrał ją burmistrz, który jest przewodniczącym Krajowego Stowarzyszenia Włoskich Gmin.



Częściowe wybory samorządowe odbędą się w niedzielę we Włoszech razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego.