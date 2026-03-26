​Miliony wyświetleń, zdjęcia z najważniejszymi politykami świata, setki tysięcy fanów - Jessica Foster przez długie miesiące była gwiazdą prawicowych mediów społecznościowych w Stanach Zjednoczonych. Atrakcyjna blondynka w mundurze, przedstawiająca się jako żołnierka armii USA i lojalna zwolenniczka Donalda Trumpa, okazała się... wytworem sztucznej inteligencji. Jej historia pokazuje, jak łatwo dziś manipulować opinią publiczną i budować wpływy, wykorzystując nowe technologie.

Przez wiele miesięcy Jessica Foster była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci wśród amerykańskich zwolenników ruchu MAGA (Make America Great Again). Jej profil na Instagramie śledziło ponad milion osób, a publikowane zdjęcia - od selfie z Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem po ujęcia w wojskowym mundurze - biły rekordy popularności. Foster kreowała się na żołnierkę armii USA, oddaną patriotkę i entuzjastkę konserwatywnych wartości.

Jednak już od pewnego czasu w sieci pojawiały się wątpliwości dotyczące autentyczności tej postaci. Gdy dziennikarze "Washington Post" przyglądnęli się sprawie, szybko odkryli, że Jessica Foster nie istnieje w żadnych oficjalnych rejestrach wojskowych. Analiza zdjęć ujawniła kolejne nieprawidłowości - na mundurze Foster widniały odznaki różnych stopni wojskowych - od sierżanta po generała brygady, a opisy zdjęć pełne były literówek i błędów, charakterystycznych dla tekstów generowanych przez sztuczną inteligencję.

Deepfake i dezinformacja

Eksperci zwracają uwagę, że przypadek Jessiki Foster to przykład nowego, niepokojącego trendu w internecie. Dzięki rozwojowi narzędzi AI możliwe jest dziś stworzenie postaci, która wydaje się całkowicie autentyczna - zarówno na zdjęciach, jak i w krótkich filmach. Takie profile mogą być wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, budowania politycznych wpływów, a także do celów komercyjnych.

Początkowo konto Jessiki Foster odsyłało użytkowników do platformy OnlyFans, popularnej wśród twórców treści dla dorosłych. Po usunięciu z tej platformy, Foster zaczęła promować inne, podobne serwisy. Łączenie patriotycznych treści z erotyką okazało się skutecznym sposobem na przyciągnięcie uwagi i monetyzację popularności.

Fałszywe profile

Choć konto Jessiki Foster zostało już usunięte przez właścicieli platformy społecznościowej Facebook za naruszenie zasad, eksperci podkreślają, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej. W sieci pojawia się coraz więcej fikcyjnych profili kobiet stylizowanych na policjantki, żołnierki czy patriotki, które zdobywają ogromną popularność i wpływają na opinię publiczną.

