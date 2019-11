Według Amerykańskiej Agencji Sejsmologicznej grecką wyspę Kretę nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6. To kolejne mocne trzęsienie w Europie – wczoraj wstrząsy pojawiły się w Albanii i Bośni.

Zdjęcie ilustracyjne / MALTON DIBRA / PAP/EPA

Jak informuje reporter RMF FM Grzegorz Kwolek na razie nie ma doniesień o osobach, które odniosły obrażenia na skutek wstrząsów.

Trzęsienie miało miejsce na głębokości 56 kilometrów i było odczuwalne nawet w Atenach, w odległości ponad 250 kilometrów od epicentrum.

Trzęsienie na Krecie / USGS / HANDOUT / PAP/EPA



Świadkowie mówią, że wstrząsy trwały przez kilkadziesiąt sekund. "To było najsilniejsze trzęsienie jakie kiedykolwiek odczułem. Dom trząsł się katastrofalnie. Przerażające... miałem wrażenie, że to nigdy się nie skończy. To były bardzo długie sekundy" - wskazał jeden ze świadków cytowany przez agencję Reutera.

Trzęsienie w Albanii

Tragiczny bilans ofiar trzęsienia ziemi w Albanii Associated Press/x-news

We wtorek trzęsienie ziemi nawiedziło Albanię. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 22 osób, ok. 600 zostało rannych. Wstrząsy o magnitudzie 6.4 były odczuwalne wzdłuż całego albańskiego wybrzeża.

Najbardziej zniszczone są miasta Thumane i Durres. Straż pożarna wciąż przeszukują zawalone budynki. Na razie z gruzów wydobyto 45 osób.

Prezydent Albanii Ilir Meta powiedział, że sytuacja w Thumane, blisko epicentrum, jest "bardzo dramatyczna". Podjęto wszelkie wysiłki, aby wyciągnąć ludzi spod gruzów - zapewnił.