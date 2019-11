Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4 - najsilniejsze od wielu dziesięcioleci - nawiedziło we wtorek nad ranem Albanię. Trzy osoby zginęły.

Według amerykańskiej służby geologicznej USGS epicentrum trzęsienia znajdowało około 30 km na północny zachód od stolicy kraju, Tirany, na głębokości 10 km.



Po pierwszych wstrząsach w Tiranie doszło do wstrząsów wtórnych. Oficjalne źródła mówią o trzech ofiarach. Jedna z osób zginęła, kiedy wyskakiwała z okna w trakcie trzęsienia.



Epicentrum trzęsienia ziemi / USGS / HANDOUT / PAP/EPA

We wrześniu br. seria stosunkowo słabych wstrząsów - o magnitudzie do 5,8 - uszkodziła w Albanii kilkaset domów. Ponad 100 osób zostało rannych. Wówczas albańskie ministerstwo obrony określiło to trzęsienie jako najsilniejszy od 30 lat. Wstrząsy odczuwalne były także w sąsiednich krajach, Macedonii Północnej i Czarnogórze.



Albania znajduje się w strefie podatnej na trzęsienia ziemi, którą co kilka dni nawiedzają wstrząsy, choć większość z nich nie jest odczuwalna.