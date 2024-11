Kalifornijska policja aresztowała cztery osoby, które zainscenizowały atak niedźwiedzia na samochody, by w ten sposób wyłudzić odszkodowanie od ubezpieczycieli. Według ustaleń śledczych oraz biologa, zniszczeń aut dokonał człowiek przebrany za misia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Śledztwo ws. wyłudzeń ubezpieczeń miało kryptonim "Operacja Niedźwiedzi Pazur". Policjanci ustalili, że w styczniu tego roku trzy z czterech aresztowanych osób złożyły podobne wnioski o odszkodowania do firmy ubezpieczeniowej po tym, gdy rzekomo niedźwiedź włamał się do ich samochodów i zniszczył wnętrza pojazdów. Do incydentu doszło w górskiej miejscowości Lake Arrowhead, niedaleko Los Angeles.