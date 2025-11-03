Złe wieści napływają ze stolicy Włoch. W szpitalu w Rzymie w nocy z poniedziałku na wtorek zmarł robotnik, wydobyty po prawie 11 godzinach spod gruzów zawalonej częściowo średniowiecznej wieży - podała agencja Ansa, powołując się na źródła medyczne. Akcja ratunkowa w miejscu częściowego zawalenia się zabytkowej wieży Torre dei Conti w pobliżu Koloseum była bardzo skomplikowana - jej fragmenty runęły dwa razy.

Torre dei Conti zawaliła się. / PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

Ciekawe informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

W poniedziałek wieczorem media informowało o pięciu osobach rannych, w tym dwu ciężko.

Media: Zmarł robotnik wydobyty spod gruzów zawalonej wieży

Strażacy rękoma przeczesywali rumowisko, by dostać się do uwięzionego w nim 66-letniegomężczyzny. Gdy po 11 godzinach został wydobyty spod gruzów jego stano określano jako ciężki. Mężczyzna zmarł w nocy w szpitalu.

Ufortyfikowana wieża z XIII wieku, znajdująca się niedaleko alei Fori Imperiali w centrum Wiecznego Miasta zawaliła się, w trakcie prowadzonych na miejscu prac remontowych. Wiadomo też, że gdy po pierwszym zawaleniu się części konstrukcji rozpoczęła się akcja ratunkowa z udziałem strażaków, runął dalszy jej fragment. Pracujący na miejscu strażacy nie odnieśli obrażeń.

Rzymska prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej. Zdjęcia zniszczonej wieży - największego zabytku średniowiecza w stolicy Włoch - oraz nagranie z drugiego zawalenia się jej fragmentu obiegły media w wielu krajach.