Jedna osoba zginęła, a 27 zostało rannych po tym, jak pociąg dużych prędkości TGV zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym na północy Francji. Ofiara śmiertelna to maszynista.

W wyniku zderzenia pociągu TGV z ciężarówką zginął maszynista / SAMEER AL-DOUMY/AFP/East News / East News

Do wypadku doszło około godz. 7 rano na przejeździe kolejowym w okolicach Lens w departamencie Pas-de-Calais.

"Dziś rano między Béthune a Lens doszło do wypadku z udziałem ciężarówki i pociągu dużych prędkości TGV. Udaję się na miejsce zdarzenia wraz z prezesem i dyrektorem generalnym SNCF, Jeanem Castexem" - napisał minister transportu Philippe Tabarot na portalu X.

Zginął maszynista, rannych zostało 27 osób. Wiadomo, że służby ratunkowe pomagały na miejscu 243 pasażerom. W sumie składem jechało ok. 350 osób.

Ani francuskie koleje SNCF, ani lokalne władze nie były w stanie na razie podać szczegółów dotyczących okoliczności wypadku.

SNCF poinformowała, że ruch kolejowy między Bethune a Lens zostanie wstrzymany. Utrudnienia potrwają co najmniej do wieczora.