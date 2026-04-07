Jedna osoba zginęła, a 27 zostało rannych po tym, jak pociąg dużych prędkości TGV zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym na północy Francji. Ofiara śmiertelna to maszynista.
Do wypadku doszło około godz. 7 rano na przejeździe kolejowym w okolicach Lens w departamencie Pas-de-Calais.
"Dziś rano między Béthune a Lens doszło do wypadku z udziałem ciężarówki i pociągu dużych prędkości TGV. Udaję się na miejsce zdarzenia wraz z prezesem i dyrektorem generalnym SNCF, Jeanem Castexem" - napisał minister transportu Philippe Tabarot na portalu X.
Zginął maszynista, rannych zostało 27 osób. Wiadomo, że służby ratunkowe pomagały na miejscu 243 pasażerom. W sumie składem jechało ok. 350 osób.
Ani francuskie koleje SNCF, ani lokalne władze nie były w stanie na razie podać szczegółów dotyczących okoliczności wypadku.
SNCF poinformowała, że ruch kolejowy między Bethune a Lens zostanie wstrzymany. Utrudnienia potrwają co najmniej do wieczora.