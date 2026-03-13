​"Jeśli Rosja ma nadzieję, że wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela da jej wytchnienie, to się myli" - oświadczył w piątek Emmanuel Macron. Francuski przywódca podkreślił, że państwa należące do G7 zapewniły o tym, że sytuacja związana z wzrostem cen ropy nie powinna prowadzić do zmiany polityki sankcji wobec Moskwy.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zwrócił się do rosyjskich władz / LUDOVIC MARIN / POOL / PAP

Emmanuel Macron podkreślił, że wojna USA i Izraela z Iranem nie przyniesie Rosji wytchnienia na froncie ukraińskim.

Wołodymyr Zełenski ostrzegł natomiast, że nawet częściowe osłabienie sankcji może przynieść Rosji blisko 10 miliardów dolarów na prowadzenie wojny.

Macron zapewnił, że stanowisko Francji wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie jest wyłącznie obronne i nie komentował możliwych działań odwetowych.

Po więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Francuski przywódca mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Paryżu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Kontekst wzrostu cen ropy nie powinien w żaden sposób zrewidować naszej polityki sankcji wobec Rosji. Jest to stanowisko, które zajęła G7, stanowisko Francji i Europy - powiedział Macron.

Macron: Sytuacja w Ukrainie nie uzasadnia cofnięcie sankcji

Przekonywał, że decyzja władz Stanów Zjednoczonych o złagodzeniu sankcji dotyczących ropy z Rosji została podjęta "w sposób wyjątkowy i ograniczony" i nie zmienia ona trwale i w szerszym zakresie decyzji o sankcjach. Sytuacja na Ukrainie w niczym nie uzasadnia cofnięcia (sankcji) - dodał prezydent Francji.

Zełenski ze swej strony powiedział natomiast, że "tylko to jedno osłabienie (sankcji - przyp. red.) ze strony Ameryki może dać Rosji na wojnę blisko 10 miliardów dolarów". To z pewnością nie pomaga pokojowi - podkreślił.

Apelował o utrzymanie zdecydowanego stanowiska UE i innych partnerów Ukrainy, "aby Rosja nie miała żadnych iluzji". Ważne jest dalsze kontynuowanie presji na Rosję za wojnę. Należy pokonać blokowanie 20. pakietu sankcji UE przeciwko Rosji - powiedział prezydent Ukrainy.

"Rosja i Iran wspólnie produkują drony"

Przywódcy przypominali - w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie - że Rosja i Iran współpracują w produkcji dronów. Zełenski zapewnił, że Ukraina ma największą na świecie wiedzę, jeśli chodzi o ochronę przed tymi dronami i że jest gotowa dzielić się tym doświadczeniem. Poinformował, że sześć krajów zwróciło się z zapytaniem, a do trzech wysłani zostali ukraińscy eksperci.

Wizyta Zełenskiego w Paryżu zbiegła się z doniesieniami o śmierci żołnierza francuskiego w Iraku. Jest to pierwsza śmiertelna ofiara w siłach zbrojnych Francji związana z trwającą wojną z Iranem. Macron zapewnił, że stanowisko Francji wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie jest "czysto obronne". Pytany o ewentualną ripostę, odmówił omawiania jakichkolwiek scenariuszy tego rodzaju.

Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla dziennika "Ouest-France", opublikowanym w piątek, przyznał, że wydarzenia na Bliskim Wschodzie odciągają uwagę od jego kraju. Macron zapewnił na konferencji prasowej, że Francja nie odwróci się od Ukrainy.