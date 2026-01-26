Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło kluczowy zapis projektu ustawy, który przewiduje zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 15. roku życia. W poniedziałek późnym wieczorem za poprawką głosowało 116 deputowanych, przeciw było 23. Jeśli przepisy wejdą w życie, Francja stanie się drugim po Australii krajem z takimi regulacjami. Od grudnia ub.r. z mediów społecznościowych nie mogą korzystać tam osoby poniżej 16 lat.

Zakaz mediów społecznościowych dla nieletnich we Francji – parlament przyjął kluczowy zapis (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Francuskie Zgromadzenie Narodowe poparło zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 15. roku życia, co ma chronić zdrowie psychiczne młodzieży.

Nowe przepisy przewidują także zakaz używania telefonów komórkowych w liceach, a z ograniczeń wyłączone będą jedynie encyklopedie online i katalogi edukacyjne.

Regulacje mają wejść w życie od września 2026 roku, choć budzą sprzeciw części lewicy, która krytykuje skupienie się na użytkownikach zamiast na platformach społecznościowych.

Celem nowych przepisów jest ochrona zdrowia psychicznego francuskiej młodzieży. Sieci społecznościowe coraz bardziej kształtują ich umysły - podkreśliła posłanka Laure Miller, sprawozdawczyni projektu. Z zakazu wyłączone mają być jedynie encyklopedie online i katalogi edukacyjne.

Projekt przewiduje także zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Obecnie we Francji taki zakaz obowiązuje już w szkołach podstawowych i gimnazjach, a niektóre licea testują podobne rozwiązania.

"Mózg i emocje naszych dzieci nie są na sprzedaż"

Nowe regulacje cieszą się szerokim poparciem w Zgromadzeniu Narodowym (niższa izba parlamentu), jednak sprzeciwia się im część lewicy. Skrajnie lewicowa Francja Nieujarzmiona (LFI) złożyła wniosek o odrzucenie projektu jeszcze przed debatami. Poseł LFI Rodrigo Arenas oznajmił, że celem projektu ustawy jest "wpędzanie w poczucie winy rodziców, dzieci i nauczycieli", a za cel należałoby obrać "dilerów, którzy ze swymi algorytmami tworzą uzależnienia".

Prezydent Emmanuel Macron w weekendowym nagraniu podkreślił, że projekt ma chronić dzieci przed manipulacją ze strony platform społecznościowych. Mózg naszych dzieci i nastolatków, ich emocje, nie są obiektem sprzedaży ani manipulacji: ani przez platformy amerykańskie, ani przez chińskie algorytmy - zaznaczył Macron.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie od września 2026 roku - początku nowego roku szkolnego. Platformy społecznościowe miałyby czas do końca 2026 roku na dezaktywację kont niezgodnych z nowymi ograniczeniami.



Były premier Gabriel Attal, który jest szefem frakcji parlamentarnej partii Macrona - Odrodzenie, powiedział w poniedziałek, że liczy na to, iż izba wyższa - Senat przyjmie projekt w połowie lutego.