Latem ubiegłego roku w Hadze doszło do poważnego incydentu z udziałem byłego dowódcy amerykańskich sił lądowych w Europie, generała Bena Hodgesa. Jak ujawnił wojskowy, podczas podróży pociągiem eksplodował ładunek umieszczony na dachu wagonu. Sprawa wciąż nie została oficjalnie potwierdzona przez władze.

Gen. Ben Hodges / Agata Woźniak-Kwaśniewska / PAP

Generał Ben Hodges poinformował w rozmowie z mediami, że do zdarzenia doszło latem 2023 roku, w trakcie szczytu NATO w Hadze.

Były dowódca amerykańskich sił lądowych w Europie uczestniczył w jednym z wydarzeń towarzyszących spotkaniu Sojuszu Północnoatlantyckiego, a do eksplozji miało dojść podczas jego przejazdu pociągiem. Według relacji wojskowego ładunek wybuchł na dachu wagonu, którym podróżował.

Seria podobnych incydentów

Jak twierdzi generał, tego samego dnia na terenie Holandii miało miejsce kilka podobnych zdarzeń. Hodges zasugerował, że za atakami może stać rosyjska grupa dywersyjna, jednak nie przedstawił na to dowodów.

Jego zdaniem europejskie władze nie kwalifikują takich incydentów jako aktów terrorystycznych, by nie sprawiać wrażenia bezradności wobec zagrożenia.

Brak oficjalnych potwierdzeń

Do tej pory holenderskie władze ani przedstawiciele NATO nie odnieśli się oficjalnie do doniesień generała Hodgesa. Nie wiadomo również, czy prowadzone są jakiekolwiek śledztwa w tej sprawie.